La recaudación tributaria se aceleró. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que los ingresos tributarios del Gobierno central (sin devoluciones de impuestos) sumaron S/ 16,048 millones en mayo, un incremento de 17.7% respecto al mismo mes del 2025. Este es su mayor crecimiento de los últimos nueve meses (agosto 2025: 19.5%).

La administración tributaria destacó algunos factores determinantes del resultado. Por ejemplo, mencionó acciones operativas para detectar los incumplimientos tributarios y tomar las medidas; desempeño favorable de la actividad económica durante abril, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de mayo ; y las mayores cotizaciones de los principales metales exportados por la economía nacional.

Como contraparte, el principal factor que incidió negativamente a la recaudación de mayo fue el menor tipo de cambio (6.0%) respecto al mismo mes del año anterior, impactando principalmente en la recaudación vinculada a las importaciones y en el ingreso mensual declarado por los exportadores.

Recaudación tributaria supera los S/ 16 mil millones en mayo y mantiene tendencia positiva. Foto: Andina.

¿Cómo le fue a la recaudación, por impuestos, el mes pasado?

El Impuesto a la Renta (IR) fue uno de los principales motores del resultado. Los ingresos provenientes del IR fue S/ 6,990 millones, un crecimiento de 21.5%, impulsado por mayores pagos a cuenta de empresas del régimen general y del Régimen MYPE Tributario, así como por incrementos en quinta categoría y regularización del impuesto.

En paralelo, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/ 8,550 millones, 11.5% más que en mayo del año pasado.

Por el componente interno se recaudó S/ 5,092 millones (18.5%), favorecido por el dinamismo económico y las acciones de control y cobranza. Aunque perdió algo de ritmo respecto al resultado de abril (19.6%), es su segundo mejor resultado desde mayo 2023 (19%).

Los ingresos por IGV aplicado a importaciones, por su parte, llegó a los S/ 3,458 millones (2.6%), debido al fuerte incremento de las compras externas.

En tanto, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) mostró un crecimiento moderado de 0.7%, hasta S/ 826 millones.

SUNAT fortalece recaudación: ingresos tributarios aumentan 17,7% en mayo. Foto composición Gestión - Perplexity

Recaudación por sector

La recaudación de, solo, tributos internos ascendió a S/ 14,703 millones en mayo, un crecimiento real de 18.5%.

Los principales sectores que explicaron este incremento fueron:

Minería, con un aumento de S/ 988 millones (68.7%)

Manufactura con S/ 137 millones adicionales (136.8%), destacando la Industria No Primaria, en particular el subsector Alimentos, Bebidas y Tabaco, que creció en S/ 122 millones (11.9%)

Otros Servicios, con un incremento de S/ 573 millones (5,5%), impulsado por el subsector Administración Pública y Seguridad Social, que aumentó en S/ 232 millones (100,3%).

A nivel de Principales Contribuyentes (PRICOS) la recaudación ascendió a S/ 11,680 millones en mayo , lo que representa un crecimiento de 24.7%. Por su parte, en el segmento de medianos contribuyentes, la recaudación alcanzó S/ 3,022 millones, registrando un aumento de 2.1%.

Finalmente, la recaudación de tributos aduaneros de mayo ascendió a S/ 3,899 millones, S/ 203 millones más que el mismo mes del año anterior (1.5%). Ello se explica, dijo Sunat, por el crecimiento de las importaciones (21.5%), las mayores importaciones garantizadas y el menor tipo de cambio respecto a similar mes del 2025.

Acciones concretas

Es innegable que los buenos resultados de recaudación responden, en parte, a los altos precios de los minerales. Sin embargo, también resaltaron acciones desde Sunat realizadas en los últimos meses para impulsar las cifras.

Por ejemplo, la administración tributaria mencionó que entre enero y mayo se logró la inscripción de 501 mil nuevos contribuyentes alcanzando a la fecha un total de 13.6 millones en el padrón RUC de la Sunat, cifra superior en casi 11% al total de contribuyentes registrados a mayo del año anterior.

En otro momento se refirió a los Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), que son personas naturales o jurídicas que han emitido comprobantes de pago sin contar con los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y/u otros, que demuestren que los comprobantes emitidos corresponden al nivel de actividad económica que desarrollan. Podríamos, en términos simples, decir que son “empresas fantasmas”.

“La venta de facturas falsas por parte de los SSCO constituye una de las principales amenazas para el cumplimiento tributario del país. Estas operaciones permiten generar créditos fiscales indebidos y reducen artificialmente el pago de impuestos, afectando directamente los niveles de recaudación”, alertó Sunat.

Como parte de la estrategia integral de control de este grupo, desde 2024, a la fecha ya se han identificado y publicado (atribución de esa condición) un total de 110 Sujetos sin Capacidad Operativa. Asimismo, se tiene proyectada la publicación de 2,500 nuevos sujetos para el cierre de este año.

En detalle, de estos 110 sujetos atribuidos como SSCO han generado un IGV que supera los S/ 1,025 millones, beneficiando indebidamente a más de 60,000 clientes. En tanto, los 2,500 casos en proceso tienen un monto del IGV que asciende a S/ 4,700 millones vinculados a más de 180,000 clientes.

En esta línea, Sunat recordó que a mayo del 2026 se observó que más de 13 mil contribuyentes han efectuado pagos por un monto superior a los S/ 216 millones y han rectificado por más de S/ 85 millones, de períodos anteriores, luego de la publicación de la atribución de sus proveedores como SSCO.

Se busca "atacar" a facturas falsas.

Otras acciones que caminaron a mayo

Vale decir que Sunat también informó sobre otras acciones vinculadas a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), economía digital, entre otros.