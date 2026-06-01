El Perú debe acelerar el desarrollo de proyectos mineros, simplificar permisos sin reducir estándares y fortalecer alianzas con países de la región para aprovechar la creciente demanda de minerales críticos que impulsa la transición energética, sostuvo la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca,

“Necesitamos aprovechar esta ventana de oportunidades que no sabemos cuánto tiempo va a durar a fin de que el país se beneficie, no solamente poniendo en valor sus minerales, sino también generando empleo, impuestos y toda la cadena de suministro que acompaña el desarrollo minero en nuestro país”, señaló durante una entrevista concedida al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el marco del próximo World Mining Congress (WMC) 2026.

Torreblanca advirtió que, mientras la demanda global por minerales estratégicos continúa creciendo, países como Chile, Argentina y Ecuador avanzan en la captación de nuevas inversiones. Por ello, consideró urgente agilizar los procesos de evaluación y autorización de proyectos.

“La oportunidad que tenemos es la de simplificar permisos, acelerar las revisiones y autorizaciones cuando sea el caso, o la no autorización cuando corresponda, sin bajar estándares, pero en tiempos cortos para lograr competir también con otros países que están atrayendo inversiones”, dijo al IIMP.

Presidenta de la SNMPE advirtió que, mientras la demanda global por minerales estratégicos continúa creciendo, países como Chile, Argentina y Ecuador avanzan en la captación de nuevas inversiones. Foto: difusión.

Más integración regional

Torreblanca destacó que la relación con los países vecinos no debe entenderse únicamente desde la competencia por capitales, sino también desde la construcción de sinergias regionales que permitan compartir conocimientos, proveedores y buenas prácticas.

“Hay una oportunidad en estas alianzas de poder no solamente crear sinergias, sino también aprender unos de otros las mejores prácticas y simplificar permisos, sin duda, para poner en valor todo este mineral que necesita el mundo el día de hoy”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el Perú tiene condiciones para consolidarse como un referente regional gracias a su potencial geológico y una cadena de proveedores consolidada. “La expectativa del Perú debe ser posicionarse no solamente en el centro de estas alianzas, sino también poder compartir experiencias adquiridas, el poder ofrecer servicios mineros, porque ya tenemos una cadena logística afianzada y contratistas muy experimentados”, indicó.

Torreblanca resaltó además la importancia de que el Perú sea sede del World Mining Congress 2026, encuentro que volverá al país después de 52 años y que congregará a líderes de la industria, inversionistas, académicos y especialistas de todo el mundo.