Pensión de viudez. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) indicó que se logró reducir de 30 días a 24 horas el tiempo para tramitar la pensión de viudez, beneficio económico al que acceden las cónyuges tras la muerte del asegurado.

El gerente general de la ONP, Jesús Muñoz, comentó que l

La pensión de viudez puede ser solicitada por el cónyuge del pensionista o conviviente del afiliado al Sistema Nacional de Pensiones fallecido. También pueden acceder los convivientes que hayan registrado previamente su unión de hecho conforme a la normativa vigente, señaló a .

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El principal documento a presentar es la partida de matrimonio inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En el caso de las uniones de hecho, se debe acreditar la convivencia mediante la inscripción en los Registros Públicos.

“El acta de defunción se encuentra en los sistemas de el Reniec. En caso de que no estuviese registrada en la base de datos que se comparte con esta entidad, sí podría solicitarse de manera adicional porque también es un requisito para acceder al beneficio”, informó.

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Cronograma de pagos del Banco de la Nación - abril 2025: fechas de cobro de sueldos en el sector público y pensiones de la ONP | Foto: Andina
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No es necesario cita previa

Los interesados pueden presentar su solicitud en cualquiera de los centros de atención de la ONP a nivel nacional o en los Centros MAC. Muñoz enfatizó que no es necesario programar una cita previa para iniciar el trámite y acceder a este beneficio.

Con la documentación requerida, el cónyuge o conviviente del pensionista fallecido puede ser atendido en cualquier oficina de la ONP de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En el caso de los Centros MAC, los horarios de atención varían según cada sede.

“Debo recordar, ante todo, que todos los procesos de la ONP son gratuitos. No necesitan recurrir a tramitadores. En el caso de las pensiones exprés, pueden tener la certeza de que encontrarán una institución que los va a asesorar y acompañar durante todo el proceso”, dijo.

Finalmente, el gerente general de la ONP señaló que esta agilización en el otorgamiento de la pensión de viudez responde a la necesidad de brindar una atención oportuna a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido. “Es una situación de dolor, por lo cual se busca una institución que ofrezca una respuesta rápida y eficiente”.

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