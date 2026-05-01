Desde la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informaron que en setiembre de este año se habilitará el traslado entre sistemas de pensiones, luego de que se publique el reglamento que elaboran con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Antes hablábamos de libre desafiliación informada, y con la reforma, hablamos de traslado (...) del sistema público al privado, como del privado al público. Eso está en construcción. En setiembre de este año iniciaremos con los traslados”, dijo el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

Vale acotar que esta medida integra la reforma del sistema de pensiones (Ley nro. 32123) aprobada el año pasado, con la cual ahora se permitirá a los afiliados a la AFP y ONP migrar entre sistemas administrativos.

Según la norma, los afiliados de la ONP podrán pasarse al sistema privado en cualquier momento y recibirán un bono de reconocimiento por sus aportes, siempre y cuando cumplan con lo exigido.

Una vez culminado el reglamento, se podrán conocer los lineamientos para la libre transición entre sistemas de pensiones. Foto: Andina

Además, aquellos que acrediten al menos 240 aportes gozarán de una pensión mínima o proporcional a la par de su pensión con las nuevas contribuciones a la AFP.

Mientras que los afiliados a las AFP que decidan ir a la ONP, deberán mover el total de sus fondos para calcular la pensión que recibirán por su aporte en ambos regímenes.