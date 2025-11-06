Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018.
Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Paul Romer no necesita mayor presentación. En el 2018 ganó el Premio Nobel de Economía (compartido con William Nordhaus), ¿cómo fue su encuentro con Gestión?

TE PUEDE INTERESAR

AFP o bancos, ¿cuáles pagan más rentabilidad a sus accionistas?
Retiros de AFP, ¿cuántos fondos espera atraer y retener Caja Huancayo?
Retiro de AFP: la propuesta de aseguradoras, fondos mutuos y bancos para captar estos ahorros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.