La temporada de resultados del primer trimestre de 2026 en Estados Unidos ha vuelto a confirmar un punto central para los mercados globales: el ciclo de utilidades corporativas sigue siendo robusto. Sin embargo, detrás de los titulares sobresalientes se esconden matices que serán determinantes para lo que resta del año.

En términos agregados, las empresas del S&P 500 reportaron un crecimiento de utilidades cercano a 28% interanual, acompañado de un avance de ingresos de alrededor de 11%. Este desempeño superó ampliamente las expectativas del consenso —con más de 80% de compañías batiendo estimados de utilidades— y se extendió de manera relativamente transversal, con siete de once sectores mostrando expansiones de doble dígito.

Los resultados corporativos en Estados Unidos mantienen su fortaleza, pero el mercado exige ahora niveles de desempeño cada vez más ambiciosos.

No obstante, la cifra general requiere ser interpretada con cautela. Parte relevante del crecimiento estuvo influenciada por factores puntuales en algunas mega-cap tecnológicas. Ajustando por estos efectos, el crecimiento de utilidades se mantiene sólido, pero más cercano al 15%, lo cual sigue siendo consistente con un ciclo corporativo saludable, pero menos extraordinario de lo que sugieren los números iniciales.

Aun así, el mensaje de fondo es constructivo. La expansión de ingresos, la resiliencia del consumidor y el impulso de la inversión en inteligencia artificial continúan sosteniendo márgenes elevados, que incluso han alcanzado máximos históricos recientes. Más importante aún, las revisiones de utilidades han sido al alza: las expectativas de utilidad por acción para 2026 han aumentado alrededor de 6.5% en lo que va del año, y el consenso proyecta crecimientos superiores a 20% interanual en los próximos trimestres.

Este punto es clave. La fortaleza actual de las utilidades ha terminado elevando de manera significativa la vara de expectativas. Y es aquí donde emerge el principal foco de riesgo. En primer lugar, el ciclo de utilidades depende en gran medida de la continuidad del auge en inversión vinculada a inteligencia artificial. Sin embargo, este proceso ya muestra señales de presión sobre los flujos de caja de las empresas líderes, producto del fuerte aumento en gasto de capital. A medida que el mercado demande mayor disciplina, cualquier moderación en este impulso podría impactar las expectativas de crecimiento.

En paralelo, el entorno macro sigue incorporando riesgos relevantes. Una escalada en tensiones geopolíticas —particularmente en torno al estrecho de Ormuz— podría generar disrupciones en energía y commodities, afectando costos y márgenes. Dado que los márgenes se encuentran en niveles históricamente altos, el espacio para decepciones es hoy mayor.

Finalmente, existe un elemento adicional que refuerza esta interpretación del contexto: la dinámica de mercado. Las empresas que decepcionaron en el trimestre han sido castigadas de forma más severa que en el pasado, mientras que aquellas que superaron expectativas han recibido recompensas algo más acotadas. Esto sugiere que los precios ya incorporan un escenario bastante optimista.

En síntesis, el punto de partida para las utilidades del S&P 500 es claramente favorable. El crecimiento sigue siendo sólido, amplio y respaldado por tendencias estructurales como el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, la combinación de expectativas elevadas, márgenes exigentes y riesgos macro latentes implica que, hacia adelante, el principal desafío no será sostener el crecimiento, sino cumplir con lo que el mercado ya ha incorporado.

Jorge Beingolea es director de Soluciones de Portafolio en Credicorp Capital Asset Management.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.