En entrevista con Gestión, el titular del Produce, César Quispe, precisó que el país podría aprovechar proyectos estratégicos como el puerto de Chancay y el Parque Industrial de Ancón para atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas, principalmente alrededor de las micro y pequeñas empresas (mypes).

La apuesta más avanzada es la industria naval, cuyo impulso actualmente gira en torno al Servicio Industrial de la Marina (SIMA) y el proyecto que desarrolla junto a Hyundai Heavy Industries.

“ Dado que el mundo se ha volcado hacia el Pacífico y que tenemos el puerto de Chancay, como el hub al que va a llegar los barcos más grandes del mundo, necesitamos que la industria naval sea la otra gran columna vertebral del desarrollo productivo del país . Tenemos una industria naciente”, comentó en entrevista con Gestión.

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Según detalló, el año pasado la industria naval alcanzó un crecimiento de 204% con la construcción de buques y las actividades de reparación. El valor agregado bruto (VAB) de esta industria alcanzó S/ 2,562 millones y la proyección de largo plazo contempla la construcción de 23 buques en un horizonte de 25 años.

Actualmente existen 10 empresas certificadas para ser proveedoras del proyecto entre SIMA y Hyundai. Para ampliar la cantidad de proveedores, Produce trabaja con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en programas de capacitación técnica y fortalecimiento empresarial.

“Hay personal técnico que está viajando a Corea. Ese país da asistencia técnica porque queremos elevar de 10 a 70 las empresas certificadas que sean proveedoras de Hyundai. La industria también requiere ingenieros, técnicos y directivos que dirijan. Con KOICA tenemos un proyecto para especializar, en 3 años, a unos 180 técnicos y 30 directivos para que tengan el estándar de abastecer a la industria naval en sus diferentes cadenas”, indicó.

El ministro también destacó que el propio SIMA tiene alrededor de 800 empresas que giran actualmente en torno a la industria naval mediante servicios de logística, soldadura, pintado y provisión de alimentos, de las cuales más del 84% son microempresas y 14% pequeñas empresas.

Según detalló Produce, el año pasado la industria naval alcanzó un crecimiento de 204% con la construcción de buques y las actividades de reparación. (Foto: Andina)

Industrias que aún no arrancan

Otra industria que Produce busca potenciar es la aeronáutica. El ministro explicó que, tras la compra de aviones a Estados Unidos, se contempla el desarrollo de capacidades de mantenimiento y fabricación de componentes, lo que podría abrir espacio para nuevas empresas locales especializadas.

Hoy existe en el Perú una sola mype que produce partes de motores para compañías aeronáuticas globales como Boeing, pero la expectativa es que más empresas puedan insertarse en esa cadena.

“Nos gustaría que hubiera más de esas empresas. Es un sector naciente de empresas que elaboran partes especializadas de motores de aviones y es otra industria por explorar a la que tenemos que dar una mirada especial”, indicó.

Produce también considera que el país podría desarrollar una industria automotriz para la fabricación de vehículos o de partes. En este caso, el foco está puesto en el Parque Industrial de Ancón, recientemente adjudicado, donde se esperan inversiones por más de US$ 1,200 millones.

El ministro explicó que el operador del parque viene buscando atraer industrias que actualmente no existen en el país para que puedan instalarse y aprovechar los puertos de Chancay y el Callao, una de las posibilidades evaluadas es el ensamblaje de autos.

“El gran polo industrial de desarrollo va a ser el Parque Industrial de Ancón, donde aspiramos a que venga una nueva industria que hoy en el país no existe. Eso debe madurar en los próximos años. También tenemos que ir cambiando la matriz energética hacia energías renovables y el eléctrico”, refirió.

El titular del Ministerio de la Producción, César Quispe, identificó oportunidades en los rubros naval, aeronáutico y automotriz. (Imagen: Produce)

Expectativas para la industria este año

En paralelo a estas apuestas de largo plazo, la industria en general viene avanzando, aunque a un menor ritmo del que se esperaba inicialmente debido al impacto que tendría el fenómeno de El Niño en algunos de los rubros industriales.

“ La expectativa de crecimiento del sector manufactura es de 2.7% y 3% si es que El Niño se prolonga, tanto en manufactura primaria como la no primaria ” , precisó el ministro del Produce a Gestión.

Aunque inicialmente se esperaba que la producción alcance un crecimiento de 3.6% al cierre del 2026, este ajuste se produce debido a las caídas esperadas en textil y pesca, que es base para la manufactura de conservas, harina y aceite de pescado.

Dentro de la industria no primaria, la mayor caída la tendrá el rubro textil, que enfrentaría una contracción de 3.5% por la pérdida de la temporada de invierno, lo que afecta principalmente a las mypes dedicadas a confecciones.

Cabe mencionar que los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esperan un menor avance que el proyectado por el propio Produce. El reporte de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del MEF indica que la manufactura alcanzaría un crecimiento de 2.5%, pero con mayores expectativas para los siguientes años.

Innovación y mypes: la tarea para el próximo Gobierno

Quispe sostuvo que uno de los principales retos para la siguiente administración será fortalecer la innovación y modernización de las mypes, que representan la base del aparato productivo peruano.

En ese sentido, adelantó que el Gobierno dejará un ProInnóvate reestructurado y más de US$ 120 millones para financiar adopción tecnológica, equipamiento y certificaciones en pequeñas empresas manufactureras.

“Se tiene que necesariamente seguir invirtiendo en la micro y pequeña empresa para modernizarlas y que puedan seguir innovando. Tenemos el levantamiento de que son más de 300,000 mypes manufactureras que requieren equipamiento, incorporar software para mejorar su gestión y certificaciones para nuevos mercados”, indicó.

El ministro también señaló que el Poder Ejecutivo dejará avanzados proyectos como la nueva Ley General de Industrias y la consolidación de la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), cuyo foco ahora estará orientado a medir impacto y acompañar el desarrollo productivo en regiones.