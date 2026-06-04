Produce apunta a tres nuevas industrias para diversificar la economía peruana. (Imagen: Andina)
Produce apunta a tres nuevas industrias para diversificar la economía peruana. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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En medio de la búsqueda de mayor innovación en la industria peruana, el país podría diversificar su aparato productivo más allá de los sectores tradicionales durante el próximo Gobierno. Para el Ministerio de Producción (Produce) hay tres industrias que podrían ganar protagonismo en los siguientes años.

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