El Congreso aprobó un ajuste a las pensiones de militares y policías. (Foto: Mininter)
El Congreso aprobó un ajuste a las pensiones de militares y policías. (Foto: Mininter)
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Redacción Gestión
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El primero es el fenómeno El Niño (FEN), que demandarán alrededor de S/ 2,500 millones de aquí a diciembre, estimó. Para esto, Cuba indicó que han pedido a todos los ministerios racionalizar el gasto público para poder cubrir acciones de mitigación.

indicó.

Una segunda medida son las pensiones de los militares y policías. Cuba alertó que la anterior gestión del MEF no había presupuestado este pago previsional de julio en adelante.

“Las pensiones para militares y policías no estaba presupuestado en este segundo semestre, solo lo hicieron para entre enero y junio. Aparte del FEN, hay un monto similar de acá a diciembre [que se requiere para las pensiones]”, comentó.

Sin embargo, indicó garantizar el pago de la pensiones de militares y policías. “Esto no está en discusión”, subrayó.

Lo que sí está cuestionándose es la aprobación desde el Congreso para que los nuevos pensionistas reciban un monto mensual por su jubilación equivalente a su último sueldo.

“Lo que está en discusión es una ley del Congreso que garantiza pensiones equivalentes al 100% del último sueldo. Esto sí es inadmisible: garantizar como pensión el 100% del último sueldo no ocurre en ninguna parte del mundo”, remarcó.

El ministro Cuba cuestionó el impulso de leyes sin financiamientos identificados. | MEF
El ministro Cuba cuestionó el impulso de leyes sin financiamientos identificados. | MEF

Ante esto, Cuba indicó que la medida sería cuestionada ante el Tribunal Constitucional (TC) a causa de una gestión del Colegio de Abogados de Lima (CAL). “El CAL ya lo está haciendo [observando la medida ante el TC] para cerrar esa puerta y podamos negociar razonablemente”, sostuvo.

“Todas las pensiones de militares y policías están garantizadas, pero por lo que corresponde en la ley anterior [no equivalente al 100% del último sueldo]”, indicó.

En este punto, Cuba también se refirió a las pensiones de los profesores. Reconoció que, actualmente, son bajas y trabajarán para elevarlas, pero de manera racional y “defendiendo la fortaleza fiscal”.

“No va a ocurrir, pero hipotéticamente [para cubrir todas estas nuevas pensiones estimadas en más de S/ 40,000 millones anuales] tendríamos que subir el Impuesto General a las Ventas (IGV) a un 24%”, ejemplificó.

Gobierno transfiere S/443 millones para la Caja de Pensiones Militar Policial

El Gobierno autorizó una transferencia de S/443′597,223 a favor de los ministerios de Defensa e Interior, destinada exclusivamente a financiar el pago de las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial del año fiscal 2026.

Del monto total, S/ 166′059,844 corresponden al sector Defensa, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos recursos beneficiarán a los pensionistas de las Fuerzas Armadas.

La aprobación de esta transferencia para los sectores Defensa e Interior es resultado de las gestiones realizadas por los ministros Rafael Belaunde Llosa y general EP (r) César Astudillo Salcedo, respectivamente, junto con sus equipos de trabajo, quienes priorizaron la atención de las necesidades del sistema previsional militar y policial. De esta manera, se concreta un presupuesto que no pudo ser obtenido por la gestión anterior, indica un comunicado del Ministerio de Defensa.

El último jueves, el titular de Defensa sostuvo una reunión de trabajo con los ministros de Economía y Finanzas y del Interior, con el propósito de articular acciones y medidas orientadas a atender la situación del sistema pensionario del personal militar y policial.

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