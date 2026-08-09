Keiko Fujimori promete respaldo estatal a policías que luchan contra la delincuencia. (Foto/Captura: Canal N)
Keiko Fujimori promete respaldo estatal a policías que luchan contra la delincuencia. (Foto/Captura: Canal N)
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y aseguró que se encuentra trabajando para alcanzar el objetivo.

que no solo respondan a situaciones inmediatas, sino que ofrezcan una solución a la inseguridad.

y señaló que el reconocimiento entregado representa un homenaje del Gobierno a su labor.

Asimismo,

“Cada operación contra las bandas criminales será respaldada. Cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado”, mencionó la mandataria en declaraciones a la prensa.

Acciones policiales

Por otro lado,

El objetivo de estas acciones fue consolidar la recuperación de espacios públicos y fortalecer las condiciones de seguridad para comerciantes, emprendedores y ciudadanos.

En ese contexto,

Reafirmó que el despliegue policial será permanente, con patrullaje preventivo y control territorial durante todo el día, con el fin de preservar el principio de autoridad y evitar la ocupación indebida de los espacios públicos.

Durante el recorrido, el titular del Mininter estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, y representantes de los comerciantes.

Precisamente, el sábado el ministro dio cuenta que una estrategia que tiene como objetivo reforzar la protección en el transporte público y prevenir nuevos ataques.

“A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia”, dijo Astudillo.

La PNP y las Fuerzas Armadas, por otro lado, activaron el denominado Plan Escudo, una estrategia que tiene como objetivo reforzar la protección en el transporte público y prevenir nuevos ataques. (Foto: Archivo GEC)
La PNP y las Fuerzas Armadas, por otro lado, activaron el denominado Plan Escudo, una estrategia que tiene como objetivo reforzar la protección en el transporte público y prevenir nuevos ataques. (Foto: Archivo GEC)

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