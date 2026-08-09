La presidenta Keiko Fujimori Higuchi afirmó que su Gobierno busca restablecer el orden y la paz en el país, y aseguró que se encuentra trabajando para alcanzar el objetivo.

Durante una ceremonia de reconocimiento a siete suboficiales de la Policía Nacional, señaló que se han priorizado estrategias e inteligencia policial para implementar medidas de largo plazo, que no solo respondan a situaciones inmediatas, sino que ofrezcan una solución a la inseguridad.

La presidenta destacó que los policías que enfrentan directamente la inseguridad son fundamentales en esta lucha y señaló que el reconocimiento entregado representa un homenaje del Gobierno a su labor.

Asimismo, Fujimori afirmó que el Estado reconocerá, respaldará y protegerá las acciones de los policías contra la delincuencia, las bandas criminales y otros delitos.

“Cada operación contra las bandas criminales será respaldada. Cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado”, mencionó la mandataria en declaraciones a la prensa.

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Acciones policiales

Por otro lado, el ministro del Interior, César Astudillo, supervisó las acciones de control territorial que ejecuta la Policía Nacional del Perú (PNP) en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

El objetivo de estas acciones fue consolidar la recuperación de espacios públicos y fortalecer las condiciones de seguridad para comerciantes, emprendedores y ciudadanos.

En ese contexto, Astudillo señaló que se impulsarán acciones de fiscalización y registro de motos eléctricas para contribuir al orden y la seguridad en la zona.

Reafirmó que el despliegue policial será permanente, con patrullaje preventivo y control territorial durante todo el día, con el fin de preservar el principio de autoridad y evitar la ocupación indebida de los espacios públicos.

Durante el recorrido, el titular del Mininter estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez, y representantes de los comerciantes.

Precisamente, el sábado el ministro dio cuenta que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) activaron el denominado Plan Escudo, una estrategia que tiene como objetivo reforzar la protección en el transporte público y prevenir nuevos ataques.

“A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia”, dijo Astudillo.