Joanna Fischer Battistini , según la Resolución Suprema N.° 012-2026-MINAM asume el cargo desde el 9 de agosto de 2026. Foto: Gob.pe
Joanna Fischer Battistini , según la Resolución Suprema N.° 012-2026-MINAM asume el cargo desde el 9 de agosto de 2026. Foto: Gob.pe
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Redacción Gestión
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del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

con fecha del 8 de agosto de 2026 y publicada en el diario oficial El Peruano.

Según lo dispuesto, el Ejecutivo consideró conveniente culminar su nombramiento.

Asimismo, el documento precisó que, en su reemplazo, se designó a Joanna Fischer Battistini como miembro y presidenta del Consejo Directivo del OEFA.

Cabe precisar que

La resolución lleva la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc.

El Consejo Directivo es el órgano máximo de La entidad ambiental y está integrado por cinco miembros designados mediante resolución suprema. Foto: OEFA
El Consejo Directivo es el órgano máximo de La entidad ambiental y está integrado por cinco miembros designados mediante resolución suprema. Foto: OEFA

¿Quién es Joanna Fischer Battistini?

Joanna Fischer Battistini , según la Resolución Suprema N.° 012-2026-MINAM asume el cargo desde el 9 de agosto de 2026.

Abogada por la Universidad de Lima, Fischer Battistini cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y una trayectoria vinculada a la conducción institucional, la gestión ambiental y la articulación entre entidades del Estado. Cuenta, además, con estudios de Maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres y la Escuela de Negocios EUCIM de España.

Su experiencia en el sector ambiental incluye la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), desde donde tuvo a su cargo responsabilidades de alta dirección y participó en procesos de coordinación interinstitucional vinculados a la evaluación ambiental y al funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, se desempeñó como secretaria general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y ocupó cargos de responsabilidad en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), así como en los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Justicia, Cultura y Ambiente, entre otras entidades públicas.

Antes de asumir la presidencia del OEFA, Fischer Battistini ejerció desde marzo de 2026 como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente, posición desde la cual participó directamente en la definición y articulación de prioridades de gestión del sector ambiental.

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