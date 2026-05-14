El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) proyecta cerrar el año 2026 con 43 estaciones operativas, considerando la incorporación de tres nuevas estaciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire en la provincia de Espinar, departamento de Cusco.

Esta ampliación fortalecerá la generación de información oportuna para las autoridades y la ciudadanía, contribuyendo a la toma de decisiones frente a posibles afectaciones ambientales, sostuvo El presidente del Consejo Directivo del OEFA, Ítalo Díaz Horna.

Añadió que con el objetivo de obtener información técnica en tiempo real sobre la calidad ambiental en zonas de influencia de actividades productivas, el OEFA implementó 40 estaciones de vigilancia ambiental de la calidad del aire que integran la Red Nacional de Vigilancia Ambiental.

Estas estaciones se encuentran distribuidas estratégicamente en 13 regiones del país: Piura, La Libertad, Áncash, Pasco, Junín, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Cusco, Tacna, Apurímac y Ucayali, lo que permite un control continuo y oportuno de la calidad del aire en ámbitos priorizados.

Además, detalló que OEFA incrementó en más de 45% sus acciones de supervisión ambiental en los últimos cinco años.

A la fecha tiene bajo su competencia a cerca de 18 mil administrados y 1931 entidades públicas, entre ministerios, municipalidades y gobiernos regionales, como parte de las acciones de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Se detacó que la entidad emplea herramientas geoespaciales avanzadas y orientadas a la prevención de riesgos y a la toma de decisiones basadas en evidencia científica,Foto: OEFA.

Detacó que la entidad emplea herramientas geoespaciales avanzadas y orientadas a la prevención de riesgos y a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, lo que permite fortalecer la supervisión aérea, la vigilancia remota y la atención de emergencias ambientales. Asimismo, el procesamiento de información se centraliza en plataformas tecnológicas que integran más de 9.8 millones de registros de mediciones de monitoreo ambiental.

Brindó el detalle en el marco del aniversario de la OEFA que cumple 18 años de creación.

Intervenciones con drones

El OEFA fortaleció también sus labores mediante la adquisición de 60 drones especializados para la evaluación y fiscalización ambiental. Estos equipos cuentan con cámaras RGB, infrarrojo cercano y sensores especializados capaces de detectar anomalías no visibles a simple vista, como estrés en la vegetación, afectaciones al suelo o posibles indicios de deforestación.

Gracias al uso de esta tecnología, el OEFA ha realizado más de 400 estudios con drones, orientados a la generación de información fotogramétrica digital y otros productos geoespaciales aplicados en sectores como minería, energía, agricultura, residuos sólidos e industria, a lo largo de sus 18 años de funcionamiento institucional, anotó.

Ondicó que la transformación digital también permitió optimizar los tiempos de supervisión ambiental. A través del aplicativo “Gestión Efectiva de Monitoreo Ambiental” (GEMA), el OEFA redujo en 97% el tiempo empleado para la revisión de informes de monitoreo ambiental presentados por las empresas administradas. Antes, la revisión de estos reportes demandaba aproximadamente 60 horas/persona; actualmente, el proceso puede realizarse en dos (2) horas/persona.