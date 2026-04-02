El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que el 78% de las denuncias ambientales vinculadas a los subsectores Vivienda y Construcción están relacionadas con edificaciones, principalmente por problemas como ruidos, emisión de polvo y manejo de residuos de obra .

Este dato fue presentado durante el taller “Promoviendo el cumplimiento ambiental en los subsectores Vivienda y Construcción”, organizado por la entidad y que reunió a más de 400 representantes del sector con el objetivo de fortalecer capacidades, promover el cumplimiento normativo y prevenir riesgos ambientales.

El gerente general del OEFA, Hugo Ortega Polar, destacó que la entidad ha asumido nuevas competencias tras la transferencia de funciones de fiscalización ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En ese contexto, indicó que se han incorporado más de 700 unidades fiscalizables de un sector clave para el desarrollo del país.

El funcionario señaló que el enfoque de la institución está orientado a la prevención de riesgos ambientales mediante la orientación y el acompañamiento a las empresas y entidades vinculadas al sector.

En la capacitación se abordaron temas relacionados con la certificación ambiental, obligaciones según el tipo de proyecto, supervisión ambiental, procedimiento sancionador y cálculo de multas, así como el uso de herramientas digitales para fortalecer la fiscalización.

Más de 400 representantes de los subsectores Vivienda y Construcción participaron en la capacitación organizada por el OEFA para fortalecer el cumplimiento ambiental. Foto: OEFA.

Durante la clausura del evento, la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Romina Caminada, señaló que este tipo de iniciativas buscan brindar mayor claridad, seguridad jurídica y confianza a quienes desarrollan proyectos en el país.

Asimismo, el OEFA detalló que los principales problemas ambientales reportados en los últimos cinco años en estos subsectores están relacionados con la generación de ruidos, emisión de polvo, manejo de residuos de construcción y demolición, manejo de aguas residuales y movimiento de tierras para habilitaciones urbanas.

En el evento también participaron representantes del Consejo Directivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), del Colegio de Arquitectos del Perú, gremios empresariales y funcionarios de gobiernos regionales y locales vinculados a la evaluación y otorgamiento de habilitaciones urbanas y licencias de edificación.

Enfoque preventivo y territorial

El OEFA advirtió que los subsectores Vivienda y Construcción involucran a empresas, gobiernos regionales y más de 1 800 municipalidades con competencias para autorizar proyectos, por lo que el fortalecimiento de capacidades y la estandarización de criterios resultan fundamentales para prevenir conflictos ambientales.

En esa línea, la entidad viene impulsando capacitaciones y supervisiones orientativas con el objetivo de mejorar el cumplimiento normativo, reducir riesgos ambientales y disminuir las denuncias de la ciudadanía.