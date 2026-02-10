En esta oportunidad, Llosa Edificaciones se ubicó en el primer lugar del ranking regional, seguida por Inmobiliaria Don Julio (Chile). El desempeño peruano se completa con la presencia de TM Gestión Inmobiliaria (puesto 3), Vitain Inmobiliaria (4) y Actual Inmobiliaria (6), lo que convierte al Perú en el país con mayor número de empresas dentro del Top 10 latinoamericano .

Para Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®, el resultado refleja un proceso de transformación más profundo del mercado local. “No es un caso aislado. Es el segundo año en el que no solo participamos, sino que lideramos este ranking. El mercado peruano se viene profesionalizando en temas de experiencia, de acompañamiento y, sobre todo, de cumplir la promesa y la propuesta de valor”, explicó en entrevista con Gestión.

El estudio evaluó, en el caso peruano, a 46 inmobiliarias y recopiló 1,803 respuestas de propietarios, lo que permitió contar con una muestra representativa del mercado local. “Que una inmobiliaria peruana lidere el ranking de Best Place to Live en Latinoamérica refleja un cambio importante en la industria: hoy el diferencial no está solo en construir, sino en cumplir lo que se promete y generar confianza a lo largo de todo el proceso de compra”, sostuvo Pasache.

El peso del servicio y la postventa

Uno de los hallazgos centrales del estudio es el impacto del servicio en la experiencia del cliente, más allá del producto inmobiliario en sí. Best Place to Live® evalúa seis dimensiones: tres asociadas al servicio —gestión comercial, entrega y postventa— y tres vinculadas al producto —el departamento, el edificio o proyecto y las áreas comunes—.

“Los tres puntos de servicio pesan en la recomendación y en toda la experiencia”, detalló Pasache. En su análisis, la etapa comercial representa el “enamoramiento”, mientras que la entrega del inmueble se convierte en “el momento de la verdad”, cuando el cliente contrasta lo prometido con lo recibido. A ello se suma la postventa, un factor que, aunque muchas veces subestimado, termina siendo decisivo en la percepción final del propietario.

Según la ejecutiva, el mercado inmobiliario ya no puede sostenerse solo en variables tradicionales como precio o ubicación. “Uno puede decir que está comprando un departamento bien ubicado y a buen precio, pero ya no es suficiente. Hoy el sector inmobiliario está influenciado por otros rubros más desarrollados, como banca, retail o e-commerce, que han elevado el estándar de respuesta, comunicación y seguimiento” , afirmó.

Esa comparación, añadió, no es consciente para el cliente, pero sí efectiva: espera respuestas rápidas, información clara y acompañamiento constante, aun cuando la compra inmobiliaria sea un proceso más largo y complejo que en otros rubros.

Satisfacción y ventas: una relación directa

El estudio también muestra una correlación clara entre satisfacción del cliente y desempeño comercial. De acuerdo con Best Place to Live®, las inmobiliarias certificadas vendieron en 2025 un 29.3% más que el promedio del mercado.

“La satisfacción a veces se percibe como algo muy gaseoso, difícil de tangibilizar, pero impacta directamente”, señaló Pasache. “Cuando el cliente confía, recomienda; cuando recomienda, acelera la decisión de compra, y eso mejora los resultados”.

En un contexto donde la confianza se ha convertido en uno de los principales frenos para la toma de decisiones, este factor cobra mayor relevancia. “Hoy los clientes investigan todo: a la inmobiliaria, a la gerencia, a los proyectos anteriores. La certificación se vuelve parte de ese checklist adicional de seguridad”, explicó.

Un comprador más exigente y un mercado en evolución

Desde la mirada de Best Place to Live®, el perfil del comprador inmobiliario también viene cambiando. Además de evaluar su capacidad financiera y la ubicación del proyecto, el cliente compara cada vez más la experiencia ofrecida por la inmobiliaria, en línea con estándares de otros sectores.

A ello se suma el crecimiento del perfil inversionista. “Hay más personas que, con un excedente y capacidad de endeudamiento, están viendo la compra de un departamento como una inversión rentable, ya sea para alquiler tradicional o por Airbnb. No es tener la plata bajo el colchón, sino ponerla en un vehículo que la rentabilice”, indicó Pasache, en un contexto marcado por el déficit habitacional y una alta proporción de personas que alquilan.

Vitain Inmobiliaria, una de las cuatro firmas que destacó en el ranking regional de Best Place to Live® 2025. Foto: Vitain.

Las firmas detrás del ranking

Teobaldo Llosa, CEO de Llosa Edificaciones, afirmó que el primer lugar conecta con el propósito de la compañía y con “una forma de trabajar humana, enfocada en generar experiencias Wow”. Desde Vitain, su director comercial, Kevin López, resaltó que el reconocimiento proviene directamente de las familias que confiaron en la empresa para comprar su vivienda.

En tanto, Mario Cruz, CEO de TM Gestión Inmobiliaria, subrayó que el resultado refleja “la convicción de que cada cliente viva una experiencia en todas las etapas”. A su turno, Gustavo Ehni, gerente general de Actual Inmobiliaria, señaló que estar en el Top 10 regional valida la misión de crear hogares que inspiren bienestar y confianza.

A nivel gremial, Alejandro Garland Stromsdorfer, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), destacó que el ranking evidencia un sector que avanza hacia estándares más altos de servicio y calidad, con un número creciente de empresas certificadas por la satisfacción de sus clientes.

Para Pasache, el reto hacia adelante es sostener la consistencia. “Hoy el sector compite cada vez más por servicio y confianza, no solo por producto. Perú tiene las condiciones para seguir liderando y consolidarse como referente regional en experiencia inmobiliaria”, concluyó.