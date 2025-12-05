Las mayores alzas de los precios de los alquileres el último año se dieron en los distritos de La Victoria (17.7%), La Molina (10.6%), Magdalena del Mar (8.4%), Cercado de Lima (8%), San Borja (7.9%) y Surquillo (7.4%) .

A continuación, se muestran las variaciones de los alquileres en los distritos de la capital reportados por Urbania.

Cabe anotar que la data reúne avisos registrados en este portal, tanto para alquiler de departamentos nuevos como de segundo uso.

Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania, refirió que en algunas zonas de Lima hubo un vacío de proyectos inmobiliarios en venta los últimos dos años, lo cual hizo aumentar la demanda por alquileres y con ello los precios de renta.

El bache de nuevos proyectos ya ha sido superado y ahora el mercado inmobiliario se muestra dinámico, destacaron los analistas consultados para esta nota.

Santa Catalina impulsa precios de alquileres en La Victoria

Carlos Vourakis, gerente de proyectos en la agencia inmobiliaria DMayo Real Estate, refiere que la fuerte alza de precios de alquileres en La Victoria es impulsada por la urbanización Santa Catalina.

“En Santa Catalina existe una explosión inmobiliaria, con una zona que tiene mall, cine y es colindante a la zona financiera de San Isidro. Por ello se vienen entregando varios proyectos inmobiliarios”, resaltó.

Agregó que un porcentaje importante de los departamentos son comprados como inversión, con fines de alquiler, lo cual presiona los precios al alza, debido a la gran demanda. “Los inversores buscan rentabilidad. Es la nueva oferta ingresada al mercado lo que eleva los precios”, remarcó.

Una situación similar, aunque en menor magnitud, se observa en los distritos de Surquillo, Magdalena y el Cercado de Lima.

En el caso de La Molina, Carlos Vourakis indicó que se está registrando una normalización en los precios de los alquileres, luego de una fuerte caída registrada hace un par de años, debido a la salida de muchas personas de ese distrito ante los problemas de acceso en las vías de tránsito.

“Ahora se están sincerando los precios en ese distrito y regresando a un nivel prepandemia”, anotó.

Precio medio del alquiler en Lima

El alquiler medio de un departamento de dos habitaciones en Lima se ubica en S/ 2,089, o S/ 35 por m2, indica el reporte de Urbania.

Asimismo, el alquiler de un departamento de tres habitaciones se ubica en S/ 3,187 al mes.

El precio medio de alquiler de un departamento de 100 m2 se ubica en S/ 3,187 por mes.

En los últimos 12 meses los precios en general suben en 5.7%. “Los departamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año”, agrega el reporte de Urbania.