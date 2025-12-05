La fuerte alza de precios de alquileres en La Victoria es impulsada por la urbanización Santa Catalina (foto: GEC).
José Carlos Reyes Leyva
Los precios de los alquileres registraron una evolución positiva el último año en los diversos distritos de la capital. Asimismo, destaca un grupo de seis distritos donde el alza supera el 7% en los últimos doce meses, según muestra un reporte del portal inmobiliario Urbania, con datos a octubre del 2025.

