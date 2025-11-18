Vista de parte de la ciudad Charles Sutton (foto: Gobierno Regional de Lambayeque).
Vista de parte de la ciudad Charles Sutton (foto: Gobierno Regional de Lambayeque).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Cuando en el 2014 concluyó la primera etapa del proyecto de irrigación Olmos, en paralelo se trabajaba el desarrollo de una nueva ciudad, planificada desde cero, para que residan los trabajadores agrícolas.

TE PUEDE INTERESAR

CODIP: recorte de subsidios para adquirir viviendas reduciría beneficiarios a la mitad el 2026
Viviendas sostenibles ganan terreno en Lima: búsqueda aumentó más de 80% en últimos dos años
Cencosud incursiona en el negocio de alquiler de viviendas con una inversión de US$ 20 millones
Elevan el bono para reforzar viviendas vulnerables a sismos
Se puede obtener rentabilidad de 30% en inversión en viviendas, ¿cuál es el sistema?
Viviendas en Lima Sur y Lima Top: Grupo Santa María redirige su negocio con inversión de US$ 45 millones
¿Quiere vivir en Barranco? sepa los precios de viviendas en las tres zonas del distrito
¿Las viviendas sociales seguirán teniendo un mínimo de 40 m2? esto resolvió el TC

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.