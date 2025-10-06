La inmobiliaria apunta a gestionar entre cino a seis proyecto activos por año (Foto: Grupo Santa María).
La inmobiliaria apunta a gestionar entre cino a seis proyecto activos por año (Foto: Grupo Santa María).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Grupo Santa María, antes conocida como Grupo Octagon, atraviesa una etapa de transformación que marca un giro en su estrategia empresarial y de posicionamiento en el mercado inmobiliario. Con más de una década de operación en Perú, la firma apuesta por una oferta diversificada que combina proyectos residenciales orientados a distintos segmentos con una nueva unidad de servicios integrales. Esta evolución coincide con un crecimiento sostenido en ventas y el desarrollo de nuevos proyectos clave en Lima, mientras consolida su presencia en zonas como San Isidro, Chorrillos y San Bartolo.

TE PUEDE INTERESAR

Ter Edificaciones va por proyectos de alta densidad: Las inversiones
Jesús María, Lince y Breña: los distritos donde Brazil Grupo Inmobiliario prepara nuevos proyectos
Alferza, inmobiliaria arequipeña, expande su presencia en el sur del país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.