Fernando Cisneros, CEO de Grupo Santa María, resaltó que la inmobiliaria cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento del 24% en ventas, impulsado principalmente por la entrega de su proyecto en San Isidro, desarrollado durante más de cinco años y orientado al segmento premium, con un valor de venta estimado en US$ 50 millones.

“En los 13 años que venimos operando en Perú hemos gestionado más de US$ 150 millones en inversiones. Y en ventas acumuladas, sumando los proyectos en curso y los que tenemos en cartera, alcanzamos un total de US$ 225 millones”, señaló a Gestión.

Fernando Cisneros, CEO de Grupo Santa María.

Grupo Santa María y su nueva etapa con más servicios

Aunque el enfoque inicial de la empresa estuvo centrado en proyectos de ticket alto (en Lima Top y Lima Moderna), tras la pandemia decidieron ampliar su oferta hacia el segmento de clase media, desarrollando nuevas propuestas en el sur de Lima.

Sin embargo, su estrategia de diversificación dio un giro más ambicioso con una transformación integral de la empresa, que incluyó un cambio de imagen corporativa. Desde agosto de este año, dejaron atrás el nombre Grupo Octagon para consolidar y expandir sus líneas de negocio bajo su nueva identidad: Grupo Santa María.

“Éramos reconocidos en el mercado como una desarrolladora inmobiliaria, pero ahora estamos evolucionando hacia la prestación de servicios integrales. Ofrecemos desarrollo inmobiliario para terceros, servicios de construcción y outsourcing comercial. Desde el segundo trimestre ya brindamos estos servicios y actualmente trabajamos con varias empresas”, comentó.

Grupo Santa María acelera expansión con foco en Lima Sur y Top

Actualmente, la firma cuenta con cuatro proyectos activos en Lima Top y Lima Sur. Entre ellos destaca uno en San Isidro, recientemente culminado, que ya tiene más del 80% de sus unidades colocadas. Asimismo, en octubre iniciará la fase de preventa de un nuevo proyecto en Chorrillos.

“Estamos avanzando con otros proyectos, como el de San Bartolo, cuya tercera etapa de departamentos está programada para concluir a mediados de 2026. Asimismo, desarrollamos un proyecto en Chorrillos con 78 unidades, que se entregará en noviembre y que ya está prácticamente vendido, pues solo quedan dos disponibles”, añadió el ejecutivo.

De cara al cierre de 2025, la inmobiliaria gestiona la adquisición de dos terrenos (uno en Chorrillos y otro en Miraflores), operación que esperan concretar en los próximos tres meses. La inversión estimada asciende a US$ 45 millones.

“Estos nuevos desarrollos estarán orientados principalmente a la primera vivienda. Sin embargo, en proyectos actuales como el de Chorrillos, que estamos por concluir, el enfoque es distinto, pues se trata de unidades pequeñas, pensadas principalmente para inversionistas y destinadas al alquiler”, explicó.

Proyecto ARISE ubicado en la Av. Malecón Costa Sur esq. con Calle Othon Gastañeta 135, Chorrillos.

Grupo Santa María proyecta seis proyectos al año y más ingresos por servicios

Si bien su enfoque principal en nuevos desarrollos se ha concentrado en Lima Sur, la empresa ve potencial en Lima Norte, una zona donde diversas grandes inmobiliarias ya vienen ganando presencia.

“En Lima, mientras el suelo se vuelve más escaso y caro, las inmobiliarias tenderán a expandirse hacia la periferia y hemos visto oportunidades en Lima Norte; sin embargo, hemos trabajado más en Lima Sur. Hemos visto terrenos en San Bartolo, Santa María, Punta Hermosa y Cañete, donde teníamos un proyecto por lanzar que finalmente no se concretó, pero mantenemos el terreno. Hay oportunidades, especialmente si se concreta el tren de cercanías o la ampliación del Metropolitano hasta San Bartolo”, comentó el ejecutivo.

El objetivo de Grupo Santa María es mantener un ritmo de entre cinco y seis proyectos inmobiliarios activos por año. En este horizonte, su nueva unidad de servicios integrales proyecta representar el 50% de los ingresos totales de la compañía en los próximos cinco años. “Buscamos operar un servicio de outsourcing de ventas que administre al menos diez proyectos en paralelo”, proyectó.