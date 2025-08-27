A la fecha, GDC Inmobiliaria cuenta con siete proyectos activos en Lima. (Foto: GDC -Park Prado).
Fundada en 2008 en Ciudad de México, GDC Inmobiliaria opera en México, Estados Unidos y Perú, con actividades que abarcan desde la arquitectura y la construcción hasta la comercialización de departamentos. En el mercado local, sus operaciones representan actualmente alrededor del 20% de la facturación total del grupo, con la expectativa de incrementar esa participación mediante un mayor ritmo de inversiones en zonas de Lima Top y Lima Moderna. La estrategia combina proyectos de gran escala con desarrollos de carácter más exclusivo.

