En diálogo con Gestión, Teobaldo Llosa, CEO y fundador de la empresa, indicó que la empresa registró ventas por US$ 23.6 millones en 2024, creciendo 68% frente al 2023. Según explicó, la empresa viene sosteniendo un crecimiento en los últimos años. “La trayectoria ascendente inició en 2021 con ventas de US$ 5 millones, y que continuó en 2022 con US$ 10 millones y en 2023 con US$ 13,8 millones. En apenas cuatro años, hemos multiplicado por más de cinco veces los ingresos", anotó.

Estas cifras se alcanzaron con proyectos activos en Miraflores como “Liven”, recientemente entregado, “Nuna” y “Cosmos”, además del denominado “S29″, ubicado en Magdalena. Paralelamente, antes que culmine el año, Llosa anunció tres nuevosd desarrollos, donde destaca Pacific Soul en Miraflores; Still, en San Isidro, y un proyecto adicional en Angamos, Miraflores.

Para 2025, la proyección apunta a una facturación cercana al doble del año anterior, acercándose a los US$ 46 millones en ventas. La meta a mediano plazo es clara: sostener un crecimiento anual de entre 30% y 40% durante los próximos tres años.

Buscan sostener seis proyectos anuales a mediano plazo

La empresa ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el distrito de Miraflores, donde inició sus operaciones; sin embargo, se ha diversificado con proyectos en Magdalena del Mar y San Isidro. Por ello, Llosa señaló que se encuentran iniciando una nueva etapa de expansión que contempla una cartera de proyectos con presencia asegurada en tres distritos: Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar.

Además, están evaluando oportunidades de desarrollo en Jesús María y Lince, con el objetivo de ampliar su alcance más allá de los límites tradicionales de la llamada “Lima Top” y avanzar hacia zonas dentro de Lima Moderna. “En materia de inversión, actualmente estamos experimentando un crecimiento cercano al 50%, impulsado por los proyectos que tenemos en cartera. Además, contamos con cinco prospectos adicionales (de terrenos) que consideramos altamente atractivos. Nuestra expectativa es concretar al menos dos de ellos en el corto plazo”, indicó.

Con miras al mediano y largo plazo, la empresa viene ampliando sus capacidades operativas con el objetivo de mantener una gestión eficiente de hasta seis proyectos anuales, considerando tanto los desarrollos que se inician como los que culminan en el mismo periodo.

“Para lograrlo, estamos enfocados en convertirnos en una organización orientada por datos (data driven), adoptando metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos y explorando nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Ya hemos iniciado pilotos con el fin de probar nuevas dinámicas de trabajo que mejoren tanto la experiencia del cliente como la eficiencia interna”, precisó el empresario.

Teobaldo Llosa, CEO y fundador de la empresa,

Ingreso al ecosistema de startups

Llosa Edificaciones ha decidido dar un paso estratégico hacia la innovación al abrir una nueva línea de inversión enfocada en startups vinculadas al sector construcción. Según el empresario, el objetivo es participar activamente en el ecosistema emprendedor como una vía para acelerar la transformación digital de una industria que históricamente ha mostrado bajo nivel de adopción tecnológica.

“Lo que estamos viendo es que hay un enorme potencial en las startups vinculadas a la construcción. Por eso, queremos abrir un brazo de inversión que nos permita involucrarnos más directamente en el ecosistema de innovación. La idea es mirar lo que se está haciendo fuera, identificar soluciones relevantes y asociarnos con quienes ya están desarrollando estas herramientas”, explicó el directivo.

El plan ya está en marcha. Actualmente, la compañía se encuentra en conversaciones avanzadas con dos startups especializadas en construcción y desarrollo de proyectos. “Creemos que al menos una de ellas se concretará como nuestra primera inversión”, señalan.

Todavía no se ha definido un monto específico destinado a este nuevo frente, ya que prefiere avanzar de forma progresiva, sabiendo que este tipo de apuestas no generan retornos inmediatos.

En corto:

La empresa fue reconocida con la certificación Best Place to Live , que se otorga tras evaluar la experiencia real de los residentes que llevan al menos seis meses viviendo en los proyectos. Este reconocimiento, basado en encuestas independientes, ubicó a la compañía en el segundo lugar a nivel Latinoamérica, en una evaluación que abarca cinco países.

, que se otorga tras evaluar la experiencia real de los residentes que llevan al menos seis meses viviendo en los proyectos. Este reconocimiento, basado en encuestas independientes, ubicó a la compañía en el segundo lugar a nivel Latinoamérica, en una evaluación que abarca cinco países. La compañía despliega diversos programas de responsabilidad corporativa que atienden a diversos grupos de interés. Uno de ellos es el denominado “Deconstrucción”, una iniciativa que promueve la participación activa de mujeres en distintas fases técnicas del proceso constructivo. Esto conlleva un espacio de formación técnica en temas como seguridad, instalaciones sanitarias y eléctricas, drywall y enchapes.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.