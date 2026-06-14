La profesión odontológica tendrá una nueva organización institucional. El Ejecutivo promulgó la Ley N.° 32656, que crea el Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP), reemplaza el marco normativo vigente y establece una serie de cambios vinculados al ejercicio profesional, la colegiación y la gobernanza del gremio.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que los cirujanos dentistas continúen ejerciendo voluntariamente hasta los 75 años de edad.

La norma establece que la colegiación y la habilitación profesional serán requisitos obligatorios para ejercer la profesión en el país. Asimismo, dispone que la certificación y recertificación profesional podrán implementarse progresivamente, conforme lo establezca el estatuto de la nueva institución.

Dentistas tendrán nuevo colegio profesional y podrán trabajar hasta los 75 años | Foto: Referencial

Nueva estructura institucional

La ley crea el Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú como una entidad autónoma de derecho público interno con alcance nacional. La institución estará integrada por colegios regionales con personería jurídica propia y será gobernada por un Consejo Nacional, considerado su máximo órgano de dirección.

Entre sus funciones se encuentran supervisar el ejercicio profesional, velar por el cumplimiento de las normas éticas, combatir el ejercicio ilegal de la odontología, promover la capacitación permanente y colaborar con el Estado en materias vinculadas a la salud bucal.

La norma también regula la organización interna del colegio, estableciendo órganos nacionales y regionales de gobierno y administración, así como mecanismos de elección de autoridades mediante voto universal y secreto de los colegiados.

Mayor control profesional y disciplinario

Otro de los aspectos destacados es el fortalecimiento de las facultades de supervisión y disciplina. El CCDP podrá sancionar a sus miembros por infracciones al Código de Ética y Deontología Profesional, además de iniciar acciones legales contra quienes ejerzan actividades que perjudiquen la profesión sin pertenecer a la orden.

La ley también valida el odontograma universal como medio de identificación personal, herramienta utilizada en procedimientos forenses y de identificación humana.

Reforma en la formación profesional

La nueva legislación incorpora además la creación del Comité Nacional de Docencia, Servicio e Investigación del Pregrado en Estomatología y Odontología, encargado de elaborar un plan de modernización de los programas académicos de la carrera. Dicho proceso deberá implementarse a partir del año 2028 y será un requisito para los procesos de licenciamiento y acreditación de las facultades vinculadas a estas especialidades.

Ejercicio profesional hasta los 75 años

Sin embargo, la disposición que probablemente tendrá un mayor impacto práctico es la modificación de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista. La norma incorpora una disposición que permite a estos profesionales continuar ejerciendo voluntariamente hasta los 75 años de edad.

Según el texto legal, la medida busca reconocer la experiencia profesional acumulada, atender la escasez de odontólogos en determinadas áreas del sector público y aprovechar sus conocimientos en beneficio de la atención de los pacientes. Asimismo, se señala que esta ampliación podría contribuir a mejorar las condiciones previsionales de los profesionales antes de su jubilación.

Con esta reforma, el Gobierno no solo reorganiza el principal gremio profesional de la odontología peruana, sino que también introduce cambios orientados a fortalecer la supervisión del ejercicio profesional y ampliar la permanencia laboral de los cirujanos dentistas en el sistema de salud.