Al llegar a la edad de jubilación en una AFP en Perú, las opciones principales incluyen retirar hasta el 95.5% del fondo (el 4.5% restante va a EsSalud), contratar una renta vitalicia con una aseguradora para recibir un pago mensual de por vida, o elegir un retiro programado donde la AFP administra tus fondos.

Cada modalidad tiene diferentes características y beneficios que se deben tener en consideración. En esta nota Joel Boza, gerente de operaciones del afiliado en Prima AFP explica cada una:

1.Retiro Programado: recibes una pensión en soles financiada con el saldo de tu cuenta, que seguirá siendo administrado por la AFP. El monto se recalcula cada año y se paga mientras haya fondos. Mantienes la propiedad de tu dinero, genera pensión de sobrevivencia y, si no tienes beneficiarios, se puede heredar.

2.Renta Vitalicia Familiar: te asegura una pensión de por vida a ti o a tus beneficiarios. El saldo pasa a la compañía de seguros que elijas, y la pensión puede ser en soles o dólares. Esta modalidad sí genera pensión de sobrevivencia, pero no herencia, salvo en el período garantizado y si no existen beneficiarios con derecho.

3.Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: Combina dos etapas: renta temporal, en donde una parte de tu fondo queda en la AFP y recibes una pensión mensual por 1, 3 o 5 años; y Renta vitalicia diferida, en el que el resto va a una aseguradora que te pagará una pensión de por vida. Aquí también se genera pensión de sobrevivencia o herencia (según saldo en renta temporal o período garantizado, y si no existen beneficiarios).

4.Renta Vitalicia Escalonada: Pensión de por vida administrada por una aseguradora, pero en dos tramos: el primero, en el que la pensión es más alta por un tiempo definido por la aseguradora, y el segundo, en donde la pensión vitalicia equivale al 50% del primer tramo. Se genera pensión de sobrevivencia y puede generar herencia en el primer tramo si contrataste período garantizado y no hay beneficiarios.

Retiro del 95.5%. Permite retirar casi todo tu fondo. El 4.5% restante se destina automáticamente a EsSalud. Tú administras tu dinero, pero renuncias a una pensión mensual y a la protección previsional futura, asumiendo el riesgo de la gestión de tu patrimonio.

¿Es verdad que la AFP se queda con tu dinero? “Falso, las AFP no se quedan con tu dinero; pues los fondos de pensiones son de propiedad individual, no forman parte del patrimonio de la AFP y son gestionados bajo supervisión de la SBS", respondió Prima AFP.

“Lo que si deben tomar en cuenta los afiliados es que toda modalidad de jubilación descuenta al pensionista un porcentaje, de 4% en caso elija retiro programado o renta vitalicia, y de 4.5% en caso retire su 95.5%, para que este cuente con atención en EsSalud”, explica Boza.

Tu dinero se reinvierte para generar rentabilidad y, si falleces, se genera una pensión de sobrevivencia o se constituye herencia para tus beneficiarios o familiares.