En medio de la volatilidad de los mercados financieros globales, el BCR pasó de 50% a 50.5% el tope máximo para esas inversiones, con lo que, por primera vez desde la creación de los fondos de pensiones, la mayor parte de estos, o más de la mitad, podrán asignarse fuera del país. El resto (49.5%) permanecerá en la plaza local.

La medida es precedida por una ley que emitió el Congreso de la República el año pasado, con la que llevó el límite legal de las inversiones de las AFP en el extranjero de 50% a 80%. Para que ese umbral sea efectivo y ejecutado por las entidades previsionales, el instituto emisor debe autorizar una ampliación del límite operativo, como lo dispuso ayer.

“Creo que es importante que el Banco Central se alinee a lo aprobado por el Congreso para tener las herramientas suficientes y proteger el portafolio de nuestros afiliados frente a la volatilidad electoral que se viene”, manifestó recientemente a Gestión Joswilb Vega, CIO de Profuturo.

Por primera vez se podrá tener más de la mitad del fondo de AFP invertido en el extranjero, resaltó el CEO de Valoro Capital, Jorge Espada.

Flexibilidad

El objetivo esencial de la medida es que las AFP, con una mayor participación del portafolio en el exterior, puedan tener una gestión más eficiente en cuanto a administración de rentabilidad, diversificación de la cartera y liquidez, así como flexibilidad al momento de invertir, dijo.

“Esto se da en el marco de cumplir el mandato (la ley del Congreso). Lo que hace es ampliar las posibilidades de inversión de las AFP. Más allá de lo coyuntura, se tiene una visión de largo plazo, por lo que se da la posibilidad de que el fondo de pensiones pueda diversificarse”, añadió.

Admitió que es válido el argumento de ampliar el límite de inversión ante la volatilidad que ocasionaría el proceso electoral, aunque acotó que, por ahora, el imprevisto auge de los metales ha más que compensado cualquier presión bajista que sobre los activos locales pudiera causar la antesala de los comicios.

Solo en lo que va del 2026, el dólar ha perdido 0.30% frente al sol.

Por ello mismo, Espada consideró que la ausencia de presión alcista sobre el dólar en el mercado peruano, y, más bien, la prevalencia de un sesgo descendente de la divisa, que ayer cerró en S/ 3.346, es propicia para que el BCR adopte esa medida.

“Hay condiciones de menor impacto (de la elevación del límite externo de las AFP) en el tipo de cambio”, enfatizó al descartar un alza del dólar pues la nueva cota implicaría la potencial salida de menos de US$ 200 millones al exterior, cifra que palidece ante los casi US$ 5,000 millones que, entre operaciones al contado y derivados, suman las intervenciones del BCR este año.

Siguiente aumento

El rector monetario indicó que la medida entrará en vigor desde febrero, con la finalidad de promover una mayor diversificación de las inversiones de los fondos previsionales. Así, las AFP dispondrán de alrededor de US$ 180 millones adicionales para invertir en los mercados financieros internacionales, detalló.

Espada manifestó que, en adelante, la administración del límite operativo por parte de la autoridad monetaria será gradual, con incrementos de medio punto o de punto porcentual cada cierto tiempo.

“No hay obligación de que el BCR suba hasta el 80% el límite (de inversión extranjera de las AFP. El siguiente aumento será paulatino, en tres o seis meses. En la medida en que las AFP vayan consumiendo ese límite, se va a levantar”, estimó y precisó que, por más que el BCR varíe el límite, las gestoras de pensiones no necesariamente deben coparlo.

Crecerá universo de activos

Uno de los principales objetivos de los fondos de pensiones es maximizar la rentabilidad para los afiliados y, en tal sentido, la inversión en el exterior cumple un rol clave, afirmó Giovanna Prialé, especialista en temas previsionales.

Diversificar geográficamente los portafolios permite reducir riesgos, especialmente en economías con mercados de capitales pequeños y poco profundos, además de ampliar el universo de activos, sectores y monedas invertibles, lo que disminuye la exposición a shocks locales, precisó.

“En un mercado de capitales reducido, como el local, la obligación de mantener una porción importante de los fondos dentro del país puede llevar a concentrar grandes volúmenes de capital en pocas empresas o instrumentos. Esto eleva los riesgos de sobrevaloración de activos”, enfatizó.

