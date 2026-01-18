Ese nivel de ganancia del 2025 no es nada desdeñable. En los estándares internacionales, un alza ya de entre 6% y 7% es significativo.

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, considera que una ganancia de 9% anual o más es un “buen retorno”.

Fondos de pensiones y su rentabilidad

En tal sentido, ¿puede una persona invertir en la AFP más allá del ahorro obligatorio?

La respuesta es que sí, y es que pueden realizarse aportes voluntarios, que son dos tipos: con fin previsional y sin fin previsional.

Según la regulación, la ganancia generada por los aportes voluntarios sin fin previsional está libre de la retención por impuesto a la renta.

En caso de deudas, el dinero en estos fondos pueden ser embargados.

Para efectuar un aporte sin fin previsional, la persona debe tener 5 años de incorporación al Sistema Privado de Pensiones (SPP), o 50 años. La inversión puede retirarse total o parcialmente tres veces por año, y pueden llegar a convertirse en aportes con fin previsional si así lo decide el usuario.

Actualmente, son alrededor de 10 millones de afiliados al SPP que podrían realizar este tipo de inversión.

El afiliado puede elegir entre los distintos tipos de fondos, en función de sus objetivos y su perfil de riesgo.

Espada explicó que si bien una persona puede tener su ahorro previsional obligatorio en el fondo 2, puede realizar el aporte voluntario en otro tipo de fondo, por ejemplo, el fondo 3.

El inversionista puede elegir entre los distintos tipos de fondos, en función de sus objetivos. Foto: iStock.

Otro aspecto a mencionar es que las AFP cobran una comisión por la administración de los ahorros voluntarios, que varía según el tipo de fondo.

“Los fondos 2 y 3 son para unos horizontes de inversión de 3 a 5 años (por el porcentaje que tienen invertido en acciones). Eso es algo que se debe considerar”, advierte Espada, pues en algunos años se han registrado pérdidas. Como siempre recuerdan los analistas, rendimientos pasados no significan ganancias futuras.

Los aportes voluntarios a las AFP sin fin previsional rindieron entre enero y noviembre del 2025, en términos reales, 4.8%, 3.7% y 5.9%, respectivamente, según la SBS.

Los fondos de AFP reportaron ganancias de 11.1% en promedio en el 2025, según MC&F e IFEL. El Fondo 3 fue el más rentable con ganancias de 18% ese año en promedio.

*Se puede hacer un aporte voluntario en una AFP donde no eres cliente.