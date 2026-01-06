No se identifica un detonante específico pero sí una convergencia de factores que elevaron el apetito por riesgo de los gestores de inversión y que se plasmó en picos históricos para algunos metales y acciones, o en repuntes de activos que mostraron debilidad en semanas previas.

Los presagios de un movimiento correctivo —negativo— tras la caída y extradición a EE.UU. del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, que encierra alguna incertidumbre por la falta de claridad sobre cómo se desarrollará el proceso de transición en Caracas, no se cumplieron y primó más bien el optimismo sobre los efectos positivos que tal defenestración traerá.

Nicolás Maduro, ya expresidente de Venezuela. (Foto: Juan Barreto / AFP).

La plaza líder, Nueva York, superó niveles claves y su índice S&P 500 se desmarcó de jornadas previas de agotamiento, lo propio que el de industriales —Dow Jones—, que alcanzó un puntaje récord apuntalado por las acciones de petroleras de ese país, que treparon hasta 9% ante la expectativa de reanudar e incrementar su producción del crudo en Venezuela según el derrotero trazado por el presidente Donald Trump.

Los referentes de Wall Street avanzaron entre 0.69% y 1.23%; los de Europa, en torno a 1%; en la región, entre 1% y 2.5%; y en Asía, entre 1% y 3%.

Bolsa de Lima

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) escaló 2.17%, con su Índice General en 45,090 puntos, un nuevo máximo histórico, impulsada por el alza del cobre a un precio récord de US$ 13,000 la tonelada en el mercado de Londres, del oro, en 3%; y la plata, en 7.6%.

Los metales preciosos fueron catalizados por la búsqueda de refugio y como alternativa a un debilitado dólar; mientras que el cobre aceleró la marcha ante perspectivas de un déficit de oferta aún más agravado por perspectivas de menor producción en una mina chilena y, a la vez, por la demanda como reserva de valor.

En medio de la menor aversión al riesgo, el dólar a nivel global decayó 0.16% aunque en el Perú se mantuvo estable en S/ 3.364 por una nueva compra de la divisa por parte del BCR.

El dólar se debilitó este lunes frente a las otras monedas. (Foto: USI)

Toma de riesgo

El telón de fondo de la aceleración de los mercados es el sentimiento positivo prevaleciente, inclinado a la toma de riesgo por parte de los inversionistas, que fortaleció a los activos, manifestó a Gestión el portfolio manager de Blum, Diego Marrero.

Además de las expectativas de más recortes de la tasa de interés de la Fed de EE.UU, máxime cuando se avecina una recomposición de su junta de gobernadores, el gestor sumó otro revulsivo clave: el anuncio de la Reserva Federal, el mes pasado, de que retomará la compra de bonos del Tesoro de corto plazo, lo que se traduce en una mayor liquidez en los mercados.

Al favorable temperamento de los mercados también contribuyó cierta mejora en la percepción de riesgo sobre Latinoamérica, pues tras el viraje en Venezuela se prevé que la ola de derecha se expanda en la región, en países como Perú, sostuvo Marrero.

Mayor retorno

“Los mercados financieros internacionales iniciaron el año con un fuerte impulso. El Dow Jones Industrial Average subió 1.2% y alcanzó un nuevo máximo histórico, apoyado principalmente en el sólido desempeño del sector energético y financiero. En tanto, el S&P 500 avanzó 0.6%, mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.7%, reflejando un mayor apetito por riesgo entre los inversionistas”, resumió Intéligo SAB.

El principal impulsor de la jornada fue el rally de acciones vinculadas al petróleo, tras la sorpresiva intervención de EE.UU. en Venezuela durante el fin de semana y el anuncio de un eventual retorno de compañías estadounidenses para reactivar la producción de crudo, añadió.

“El hecho de que en general las tasas de interés se reduzcan a nivel global, también invita a los inversionistas a apostar por otros activos que puedan generar un mayor retorno. Entonces, sí que hay una búsqueda por una prima mayor”, señaló Yordin Lozano, analista de inversiones y mercado de capitales de Kallpa SAB.

Bolsa de Lima viene en fuerte ascenso.

En conclusión, los inversionistas están más codiciosos porque las tasas de interés tienden a bajar y porque existe mayor liquidez en el mercado, según los analistas consultados.

“Si bien (aún) hay incertidumbre, existen mejores perspectivas para el mediano y largo plazo”, dijo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico con respecto a la sesión bursátil de ayer y el impacto que habría tenido la intervención de Estados Unidos en Venezuela durante el último fin de semana.

“En medio de todos los commodities al alza, las bolsas de la región se beneficiaron”, añadió.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.