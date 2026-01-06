Indicadores financieros revelaron una menor aversión al riesgo. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Indicadores financieros revelaron una menor aversión al riesgo. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La euforia de se apoderó ayer de los mercados internacionales y local, con los inversionistas más dispuestos a asumir riesgos para rentabilizar sus excedentes, ¿qué hubo detrás del rally?

TE PUEDE INTERESAR

Dólar: ¿Qué pasaría si BCRP no interviene como ahora? Esto dice BCP
Acción de Auna podría duplicar su valor en 2026, ¿qué riesgo habría en México?
Bolsa de Lima se alborota con acción de Baidu, ¿Qué tiene que ver Google?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.