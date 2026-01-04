Los títulos de Baidu se negociaron por S/ 13 millones en un solo día, casi multiplicando por diez el monto transaccionado por el valor que ocupó el tercer lugar, la acción de nuam (que registró S/ 3.7 millones).

Así, la acción de Baidu subió el viernes 18.9%, cerrando en US$ 149.5 en la plaza limeña.

Baidu es el motor de búsqueda más utilizado en China, es decir, brinda servicios similares a los de Google, pero para el gigante asiático.

Baidu es el principal motor de búsqueda en China. (Foto: AFP)

Baidu es el primer motor de búsqueda en China, dominando el 56% de ese mercado, según Investopedia.

La acción de la empresa subió 15.03% el viernes en Nueva York, cerrando US$ 150.3, luego que se conociera que la firma china solicitó la escisión de su unidad de chips de inteligencia artificial, Kunlunxin, de manera que cotizaría por separado de Baidu.

Una fuente de casas de bolsa refirió que la decisión de Baidu “refuerza el apetito de los inversionistas por la temática de IA a lo largo de los mercados”

“(El movimiento observado en la BVL) demostraría, en cierta medida, que es parte de un nicho de inversionistas que buscan exponerse a ese tipo de acciones desde Perú”, mencionó.

“Ese movimiento en Baidu en la BVL es una señal clara de que hay inversionistas peruanos, sobre todo más sofisticados, que sí están siguiendo activamente acciones internacionales, incluso de mercados como China”, expresó Jorge Ramos, Chief Capital Markets & Investor Relations Officer de Fibra Prime.

Los analistas consultados coincidieron además en que serían inversionistas retail los que negociaron Baidu el viernes en la BVL.

La noticia de Baidu se da luego que la empresa reportara, al cierre del tercer trimestre del 2025, una disminución en general de sus ingresos, en términos interanuales, pero con un incremento en su unidad de inteligencia artificial.

Para entender la posición dominante de Baidu en China se debe recordar que Google y muchos de sus servicios (como gmail) están bloqueados en ese país, y solo pueden ser utilizados con ayuda de una VPN.

Google tiene oficinas en China, pese al bloqueo. (Foto: Adek Berry / AFP)