Segmentar sin discriminar: el nuevo estándar para la publicidad con IA. (Foto: iStock)
Segmentar sin discriminar: el nuevo estándar para la publicidad con IA. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El uso de inteligencia artificial en actividades comerciales viene creciendo en el Perú, a través de algoritmos que permiten segmentar consumidores, personalizar ofertas y difundir publicidad de manera automatizada.

TE PUEDE INTERESAR

Gratificación 2025: cinco errores comunes y cómo evitarlos para aprovechar mejor tu dinero
Campaña navideña: Indecopi brinda recomendaciones para compras seguras
Acreedores laborales de Doe Run Perú piden auditoría tras ingeso de nueva liquidadora

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.