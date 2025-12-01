La inteligencia artificial ya no es un fenómeno disruptivo, y más bien, se ha convertido en una pieza clave de las labores en la oficina. Su uso acorta tiempo y optimiza procesos.
De acuerdo con un estudio de Talana (Tendencias laborales 2025: el nuevo pulso digital del trabajo en el Perú), el 44% de los trabajadores peruanos ya emplea la IA generativa a través de programas como ChatGPT, Gemini o Perplexity; y por grupo etario, el 46% de la generación Z —nacidos a finales de los años noventa y hasta antes del 2010— apuesta por esta tecnología para la redacción de textos, correos o informes. superior a los millennials —de 1980 y 1996— y generación X —de entre 1965 y 1980—, con ratios de 33% y 28%, respectivamente.
Y, para análisis de datos y procesamiento de información, el 38% de la generación Z acude a la IA; también por encima de los millennials (33%) y generación X (30%).
El resto de tareas para las que se necesita la inteligencia artificial en la oficina, según Talana, son:
|Tarea o función
|Generación Z
|Millennials
|Generación X
|Organización de tareas, apoyo en decisiones o automatización administrativa
|29%
|22%
|23%
|Comunicación y servicio al cliente
|16%
|14%
|10%
|Diseño y creación de contenido visual o multimedia
|19%
|15%
|13%
|Programación y desarrollo de software
|14%
|8.9%
|2.5%
De acuerdo con Daniel Abusabal, country manager de Talana Perú, el reporte revela tres insights:
- La tecnología dejó de ser un soporte y hoy “es el motor del trabajo”, lo que invita a repensar cómo se trabaja, aprende y crea valor.
- Transformación digital no se mide por adopción sino por aprendizaje. Abusabal sostiene que las firmas que apuesten por capacitar las nuevas competencias convertirán la inteligencia artificial en ventaja humana y no será vista como una “amenaza”.
- Aprender a usar la IA. Si bien automatiza procesos, solo el talento humano puede darle propósito, empatía y dirección a esta herramienta tecnológica. Es clave trabajar correctamente con ella para elevar el potencial.
Brechas por cerrar en pymes para la adopción de la IA
El reporte de Talana Perú resalta que se “avanza rápido en tecnología, pero lento en formación”, dado que apenas el 26% de los trabajadores recibe capacitación formal en IA.
En la otra cara de la moneda, 53% de las medianas empresas no capacita a sus colaboradores y el 45% de las pymes, tampoco lo hace.
Según Movistar Empresas (Sondeo de adopción digital en pymes 2025), a diferencia del 2021, ahora el 96% de las pequeñas y medianas empresas considera relevante digitalizarse.
Prevén que 6 de cada 10 pymes planea incorporar a la IA para sus operaciones, pero el 87% no posee una base sólida de conocimientos para emplearla y el 73% “no sabe por dónde empezar, ni cuenta con el personal capacitado”.
De acuerdo con un informe de Zoho, entre los mitos del uso de la inteligencia artificial en pymes están:
- “La IA solo se dirige a grandes empresas”
- “La IA va a reemplazar a todos los trabajadores”
- “La IA es objetiva y no comete errores”
- “Invertir en IA es costoso y complejo”
- “La IA compromete la privacidad de mis datos”.
Carla García, directora de nuevos negocios de Zoho en América Latina, recuerda que estamos en una “etapa de democratización de la IA”, lo que permite a las empresas a utilizarla a costos cada vez más bajos .
“La IA está cada vez más presente en las pymes (regionales). Ya cuentan con funciones de IA que les facilitan y aceleran sus procesos: desde correos electrónicos y procesadores de texto que corrigen la ortografía, crean textos automáticamente y sugieren destinatarios, hasta avanzados ‘agentes’ de IA que personalizan tareas y aprenden de forma automática”, menciona.