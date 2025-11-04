Edward Rengifo cortándole las uñas a Lucinda Vásquez en su despacho y horario laboral. (Foto: Cuarto Poder)
Edward Rengifo cortándole las uñas a Lucinda Vásquez en su despacho y horario laboral. (Foto: Cuarto Poder)
Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

La difusión de fotografías donde se observa a la congresista Lucinda Vásquez recibir atención personal de sus asesores, como corte de uñas durante la jornada laboral, reaviva el debate sobre las liciencias y límites que tienen los empleadores con sus colaboradores.

