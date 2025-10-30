El exasesor de la congresista Lucinda Vásquez, Edward Rengifo Pezo, quien fue fotografiado cortándole las uñas a la parlamentaria, rompió su silencio y aseguró que lo que hizo fue “un acto humanitario”, pese a las críticas que originó.

En diálogo con RPP, negó todas las imputaciones en contra de la legisladora de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, al señalar que son totalmente falsas.

“Pero lo que yo quiero decir antes es que quiero poner el tema humanitario. ¿Qué acción tomaría si usted viera una persona que está cojeando, que tenga ciertas, digamos, molestias? Entonces, uno por empatía, uno por un acto humanitario lo que hace es acercarse y preguntarle a esa persona qué es lo que tiene”, señaló esta mañana.

Según dijo, asistió a Vásquez para evitar que se movilice debido a su complicado estado de salud. En ese sentido, informó que su exjefa padece un cáncer avanzado.

También negó tenga algún parentesco con la legisladora, comprobaciones que ya se habrían hecho ante la Fiscalía.

NIEGA QUE LE HAYA PREPARADO COMIDA A VÁSQUEZ

Otro exasesor de Vásquez que rompió su silencio fue Willer Sajami Collantes, quien fue captado cuando presuntamente preparaba el desayuno de la congresista en su vivienda en pleno horario laboral.

Explicó que había sido convocado para tratar asuntos de despacho poco después de que su exjefa saliera de un internamiento hospitalario debido a su enfermedad, lo que le impedía trasladarse hasta el Centro de Lima.

“Al llegar, ella me dice: ‘¿y has tomado desayuno?’, le respondo ‘todavía, compañera’. Entonces, me dice: ‘compañero, ahí abajo está el maestro Lucho, prepárense algo para que coman, de ahí continuamos’. Eso es lo único que yo hice. Preparé mi jugo, cociné dos huevos y un par de panes y eso fue", señaló.

El extrabajador del Congreso negó que se haya esmerado en preparar un plato de comida para su jefa, tal como señala el reportaje.

“En todo caso, espero que me lo demuestren, un solo segundo donde yo le estoy sirviendo a la congresista. Terminado de atender, luego de hora y media de estar ahí, más o menos, volví al despacho a continuar mis labores”, dijo, tras precisar que “no tenemos nada que ocultar”, manifestó.

En la víspera, el titular de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, adelantó que el próximo lunes 3 de noviembre propondrá el inicio de una investigación de oficio en contra de Vásquez y que serán los integrantes del grupo de trabajo los que decidan si esta procede o no.