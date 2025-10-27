Revelan que asesores de congresista Lucinda Vásquez le cortaron las uñas de los pies. Foto: Cuarto Poder
Una serie de fotografías revelaron que durante la jornada laboral, reveló el dominical Cuarto Poder.

La primera imagen muestra a

Otras imágenes muestran al asesor Willer Sajami Collantes preparando alimentos en la casa de Vásquez durante su horario laboral, donde también aparece el esposo de la congresista.

Además, el asistente congresal Luis Llaguento también fue fotografiado en labores similares en cocina, presuntamente para servir a la parlamentaria.

También fue abordado Willer Sajami, unos de sus asesores que salen en las fotografías, pero evitó responder a la prensa.

¿Qué delitos se habrían cometido?

Según el programa, estas acciones ocurrieron tanto en su despacho congresal como en su vivienda. , lo que se consideraría como presunto delito peculado.

“Podríamos estar hablando del delito de peculado. El uso de mano de obra o el uso del personal administrativo, el personal estatal en general, representa un recurso público cuantificable, porque persiguen una remuneración. Si es que se utilizan el personal para otros fines que son privados, está cometiendo el delito de peculado”, indicó Carla Cárdenas, abogada penalista.

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, calificó estos hechos como abuso de poder.

“Lo que podríamos decir que es un spa. La congresista está abusando de su poder como parlamentaria y también los trabajadores de su despacho se denigran al hacer ese tipo de asuntos”, puntualizó.

Las fotografías evidenciarían la utilización del personal congresal en tareas ajenas a su labor, lo que se consideraría como presunto delito peculado. (Foto: Congreso)
