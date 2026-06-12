De las aulas del MIT (Massachusetts Institute of Technology) han egresado algunas de las figuras más prominentes del campo de las matemáticas, la física y las ciencias computacionales; ganadores de Premios Nobel e investigadores que han transformado el mundo.

“De aproximadamente 30 mil postulaciones al año, se admiten cerca de 1.300, de los cuales solo 100 son estudiantes extranjeros. Es difícil, pero no imposible”, explica Carlos Vega, senior assistant director of admissions del MIT. Vega, de origen peruano y con amplia experiencia evaluando perfiles globales, cuenta que este año dos jóvenes peruanos han sido admitidos al MIT con todos los gastos cubiertos, algo posible gracias a la Beca Cometa, una iniciativa del Grupo Intercorp.

Ellos son Renato Gaitán (18) y Sebastián Lozada (18), dos jóvenes con medallas obtenidas en concursos de matemáticas nacionales e internacionales, incluida la Medalla de Oro de la IMO (Olimpiada Internacional de Matemática). Ambos cuentan que conocieron sobre este programa por redes sociales y, luego de interactuar en el Fest, vieron un camino para poder estudiar en el extranjero.

Identificando el talento peruano

“Talento hay en todo el Perú, es cuestión de que las oportunidades les lleguen a estos estudiantes. Desde Intercorp y mediante la Beca Cometa, trabajamos para que estas oportunidades puedan llegar a los chicos”, cuenta Maria Fe Sánchez, venture lead de Innovación Social de Intercorp y líder de la iniciativa.

Maria Fe Sánchez, líder de Beca Cometa, resalta la importancia de identificar a los talentos desde etapas tempranas para acompañarlos exitosamente en su camino hacia universidades de excelencia.

El éxito de los becarios no es casual, responde a una preparación que el programa canaliza. “Son chicos académicamente muy preparados, con mucha persistencia en alcanzar sus sueños”, añade la responsable del programa. Renato y Sebastián lograron el ingreso al MIT gracias a su talento y al apoyo de Beca Cometa para superar el competitivo proceso de admisión.

Un ecosistema con visión de futuro

Desde la perspectiva de las universidades, el acompañamiento marca la diferencia a la hora de presentar un perfil destacado y genuino. “Es más que reclutar estudiantes. Como son tan pocos, cuando vas a un país y hablas con un estudiante, conoces realmente cómo es”, relata Carlos Vega sobre el exhaustivo proceso del MIT, y subraya la importancia del acompañamiento para asegurar que el estudiante logre adaptarse y brillar.

Desde su lanzamiento en 2021, Beca Cometa ha mantenido una evolución constante. Hoy, la iniciativa ha logrado la meta de 100 becarios estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos. “Buscamos construir un ecosistema de estudiantes jóvenes, talentosos, que también quieran apostar por el Perú”, destaca Sánchez.

Historias como las de Renato y Sebastián reafirman que cuando el talento de alto rendimiento encuentra el financiamiento y soporte adecuados, es posible un impacto positivo que trasciende a los estudiantes y aporta al desarrollo del país.

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