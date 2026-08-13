El Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo N°116-2026-PCM, ha declarado en estado de emergencia por déficit hídrico a Tacna y otras regiones del país por un plazo de 60 días calendario, esto con el fin de prevenir impactos negativos en la población, la agricultura y ganadería durante el periodo de lluvias 2026 – 2027.

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna (EPS) inició el racionamiento del servicio de agua potable ante la reducción de la disponibilidad del recurso hídrico en la región.

La medida se produce luego de una menor captación en cinco reservorios ubicados en Cerro Blanco, en el distrito de Calana, administrados por el Proyecto Especial Tacna (PET).

El gerente de operaciones de la EPS Tacna, Jimmi Silva Charaja, señaló que la menor dotación de agua ya afecta el proceso de tratamiento para el consumo de la población. Explicó que anteriormente la entidad trataba alrededor de 500 litros por segundo, mientras que actualmente procesa unos 430 litros por segundo, lo que ha reducido la producción de las plantas de Alto Lima y Calana.

Racionarán agua potable

Ante esta situación, la EPS Tacna modificó los horarios de abastecimiento en los diferentes sectores de la ciudad. Algunas zonas cuentan con entre 16 y 18 horas continuas de servicio, mientras que otras reciben agua durante solo 4 a 6 horas.

Los sectores del Cercado, Ciudad Perdida y el centro poblado Leguía se encuentran entre las zonas con mayor número de horas de abastecimiento.

En contraste, los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza presentan una menor dotación. En el cono sur, el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa recibe agua principalmente de pozos subterráneos, los cuales, según Silva, no deberían verse afectados por la situación actual.

Tacna raciona agua potable por déficit hídrico: algunos sectores reciben horas de servicio. Foto: Andina.

Emergencia por déficit hídrico

El Gobierno declaró en estado de emergencia por déficit hídrico a todos los distritos de las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, por un plazo de 60 días calendario. La medida también comprende zonas en situación de riesgo hídrico de otros 15 departamentos del país.

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Silva advirtió que el escenario podría agravarse debido a los pronósticos de menor disponibilidad de lluvias y exhortó a la población a realizar un uso racional del agua.

En caso de una situación crítica, la normativa establece que la dotación para consumo poblacional tendrá prioridad sobre actividades como la agricultura y la minería.

Cabe señalar que el decreto también incluye a distritos en situación de riesgo hídrico pertenecientes a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.