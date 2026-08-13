El Gobierno aprobó hoy declarar de interés nacional la visita de su santidad el papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros liderada por la jefa de Estado, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

“La visita de su santidad es una gran noticia para todo el país”, expresó la mandataria.

La iniciativa que fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá adoptar las acciones necesarias para garantizar la adecuada organización de la visita del sumo pontífice, entre ellas facilidades aduaneras para el ingreso de los bienes, equipos y demás elementos que se requieran durante su permanencia en el país.

Asimismo, se conformará una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel que tendrá a su cargo establecer los lineamientos, estrategias y acciones orientadas a garantizar el adecuado desarrollo de la visita. El Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerá la coordinación nacional y tendrá a su cargo la secretaría técnica.

Los ministerios designarán a sus representantes ante esta instancia, a la que también podrán incorporarse los gobiernos regionales y locales que correspondan, en función de las ciudades y actividades que formen parte del itinerario del papa León XIV.

Una vez concluida la visita, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe sobre las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados.

Según las estimaciones, presentadas durante el Consejo de Ministros del miercoles 12, la presencia del papa León XIV movilizaría al menos a 700,000 personas en el país. (Tiziana FABI / AFP)

Visitas proyectadas

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante la sesión, la presencia del papa León XIV movilizaría al menos a 700,000 personas en el país. Se proyecta la participación de aproximadamente 350,000 personas en Lima; entre 100,000 y 150,000 en Cusco; y alrededor de 75,000 tanto en Pucallpa como en Chiclayo.

Durante la sesión ordinaria, también se abordaron diversos asuntos de interés nacional, entre ellos medidas frente a los daños ocasionados por movimientos sísmicos y acciones orientadas a atender situaciones de riesgo por sequías y déficit hídrico asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Asimismo, se evaluaron temas económicos y presupuestales, además de proyectos normativos y otras medidas propuestas por distintos sectores del Ejecutivo, como parte de la agenda de trabajo del Gobierno.