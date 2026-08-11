El papa León XIV manifestó este martes su pesar por las víctimas y los daños materiales ocasionados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, y expresó su reconocimiento a quienes participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a los damnificados.

En nombre del pontífice, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa.

En el mensaje, León XIV señaló estar “vivamente apenado” tras conocer la gravedad del terremoto, que afectó a varias zonas del país y dejó víctimas, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales, incluso en varias iglesias.

El pontífice también ofreció sus oraciones por el “eterno descanso” de las personas fallecidas y pidió al Señor por la recuperación de quienes resultaron afectados por la tragedia.

El pontífice agradeció a los equipos que participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a los damnificados. Foto: EFE.

Asimismo, solicitó transmitir sus condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos y expresó su cercanía espiritual con ellos en este momento de dolor.

El papa León XIV también destacó y agradeció el trabajo de quienes participan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a las personas damnificadas por el terremoto.

Balance del terremoto

El sismo de magnitud 7.4 dejó más de un centenar de muertos y heridos y un número aún no contabilizado de desaparecidos. Además, decenas de edificios colapsaron.

El terremoto provocó graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en las zonas del centro y oeste de Colombia.

Con información de EFE.