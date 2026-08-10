Terremoto en Colombia. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
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Redacción Gestión
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Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7.4.

Daños en el aeropuerto de Pereira tras el terremoto que sacudió Colombia. (Captura de video).
Daños en el aeropuerto de Pereira tras el terremoto que sacudió Colombia. (Captura de video).

Damnificados

Por otro lado, autoridades locales informaron que, al menos 20 personas murieron este lunes en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del territorio nacional.

Por otro lado, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, capital del aledaño departamento de Caldas, aseguró que fallecieron al menos dos personas en esa ciudad.

Hasta ahora registramos dos muertos”, aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.

En videos difundidos tras el sismo se observa cómo el pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprende, mientras varias personas que se encontraban en la calle se agarran a una motocicleta de la Policía y a otros elementos del entorno mientras son sacudidas por el temblor, en medio del caos y la confusión.

En otro video grabado en Pereira se observa cómo parte de la fachada de un hotel se desprende, al tiempo que la persona que registra las imágenes asegura que quienes se encontraban en el lugar están “bien”.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

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