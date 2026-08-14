Según Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer de Netflix, el pensamiento sistémico se está convirtiendo en una de las habilidades más importantes en la era de la inteligencia artificial. En Netflix, el concepto se entiende como la capacidad de construir plataformas, procesos y capacidades compartidas que permitan que múltiples equipos innoven con mayor velocidad.*

La IA no solo aumenta la productividad; también multiplica las decisiones, interacciones y dependencias que una organización debe gestionar. Cuanto mayor es esa complejidad, más peligroso resulta optimizar cada área por separado. En este contexto, el pensamiento sistémico implica dejar de optimizar las partes para comenzar a diseñar cómo todas ellas generan valor como un solo sistema.

IA para transformar sistemas, no tareas

Muchas organizaciones comienzan automatizando tareas: generar reportes, responder consultas o analizar documentos. El verdadero impacto aparece cuando la IA permite rediseñar sistemas completos de decisión.

Por ejemplo, en un retailer, un mejor pronóstico de demanda solo crea valor si el resto del sistema —inventarios, centros de distribución, transporte y reposición— evoluciona de manera coordinada. De lo contrario, una decisión que mejora el rendimiento de una parte puede deteriorar el desempeño del sistema completo.

La pregunta deja de ser “¿cómo optimizamos esta tarea?“ y pasa a ser ”¿cómo afecta esta decisión al sistema completo?"

"Muchas organizaciones comienzan automatizando tareas: generar reportes, responder consultas o analizar documentos. El verdadero impacto aparece cuando la IA permite rediseñar sistemas completos de decisión." (Foto: magnific.com)

La tecnología requiere infraestructura compartida

Cuando cientos de personas comienzan a desarrollar agentes y automatizaciones, la falta de una arquitectura común genera fragmentación y pérdida de control.

Las organizaciones necesitarán plataformas compartidas de datos, modelos, seguridad y gobernanza. El equipo responsable de las plataformas de IA no debería desarrollar todas las soluciones, sino proporcionar la infraestructura necesaria para que las unidades de negocio puedan construir con rapidez y dentro de estándares comunes.

Diseñar y gobernar esta infraestructura exige comprender la lógica de la IA, pero también desarrollar una visión sistémica de la organización. El desafío no es únicamente tecnológico; consiste en entender cómo interactúan las distintas áreas y construir capacidades compartidas que permitan innovar con velocidad sin perder alineamiento estratégico.

Los perfiles más valiosos en la era de la IA

Se suele asumir que el talento crítico para la era de la IA está formado principalmente por científicos de datos, ingenieros de machine learning o especialistas en modelos. Sin embargo, los perfiles más valiosos probablemente no provengan exclusivamente de tecnología.

Los AI Builders son personas que combinan un conocimiento profundo del negocio con la suficiente fluidez tecnológica para rediseñar procesos, formular problemas, experimentar, construir prototipos y trabajar directamente con especialistas en datos e ingeniería.

En muchas organizaciones, esa capacidad no reside en una sola persona, sino en pequeños equipos multidisciplinarios con responsabilidad conjunta sobre un mismo resultado. La IA potencia el valor de quienes pueden conectar conocimiento técnico, experiencia de negocio y criterio para tomar mejores decisiones.

La gobernanza debe estar en el sistema

El National Institute of Standards and Technology (NIST)** define la gobernanza como la capacidad de establecer una cultura de gestión de riesgos, políticas organizacionales claras, responsabilidades institucionales y mecanismos permanentes de supervisión. No se trata de una etapa adicional del proyecto, sino de una capacidad transversal que acompaña todo el ciclo de vida de la IA.

Por eso, se recomienda que los equipos de riesgos, auditoría, compliance y ciberseguridad participen desde la etapa de diseño, definiendo qué puede decidir la IA, qué requiere supervisión humana y cómo se monitorea su desempeño.

El desafío para los líderes

El desafío para los líderes en la era de la IA comienza, pero no termina, en comprender la tecnología detrás de las nuevas herramientas. Como señala Stone: “la fluidez en IA debe atravesar todos los niveles, incluidos los líderes más senior. Deben comprender profundamente qué se está construyendo, dónde funciona la IA y cómo juzgar sus resultados.”*

Andrew Ng, cofundador de Google Brain, coincide en que los altos directivos deben dedicar tiempo a entender los fundamentos de la IA, porque ese conocimiento es indispensable para tomar mejores decisiones estratégicas.***

Pero el desafío real trasciende la dimensión tecnológica y recae sobre la visión sistémica. El líder debe convertirse en arquitecto del sistema donde esa inteligencia operará. Eso implica decidir qué procesos realmente diferencian al negocio, cuáles deben rediseñarse, qué capacidades conviene centralizar, cuáles descentralizar, qué estándares establecer y cómo equilibrar velocidad con gobernanza.

La ventaja competitiva ya no surge únicamente de incorporar más herramientas de IA. Surge de construir organizaciones donde personas, datos, tecnología y procesos funcionen como un sistema integrado.

Cuando la IA multiplica la capacidad de cada equipo para construir, el verdadero liderazgo consiste en lograr que toda la organización construya en la misma dirección.

Fuentes

* Elizabeth Stone, Why Netflix Is Betting on Systems Thinkers — Not Specialists — in the AI Era, Lenny’s Newsletter, 2026.

** NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), 2023.

*** Bain & Company, Winning in the Agentic Era: A Conversation with Andrew Ng.