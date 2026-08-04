López de Castilla reconoció que el primer semestre de 2026 cerró con un crecimiento de un solo dígito —por debajo del 10%— y menor al esperado. La razón, explicó, es que el verdadero motor de ventas de la categoría está en los supermercados, canal donde la marca aún no tiene presencia. Según sus cálculos, entre el 70% y 75% del volumen total del negocio de snacks en el Perú se concentra ahí.

El mercado peruano de snacks mueve alrededor de US$ 1,700 millones, de acuerdo con cifras de Euromonitor (con data de 2024), citadas por el ejecutivo. Los snacks saludables representan todavía una porción pequeña de ese total, aunque con un crecimiento sostenido. “Lleva un crecimiento año a año constante, y esperamos que a futuro crezca mucho más”, proyectó.

Alonso López de Castilla, gerente general de Inka Prime.

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Inka Prime alista nuevo formato para dar el salto a los supermercados

Para su entrada al canal moderno, Inka Prime ya envió muestras a una de las cadenas y recibió sugerencias. El producto que prepara es de formato six pack orientado a la campaña escolar, aunque no para este año sino para el próximo. “El supermercado no está tan interesado en productos pequeños, pero sí como six pack”, precisó López de Castilla.

La marca maneja hoy dos formatos principales: uno familiar de 165 gramos, con cierre tipo zipper, que alcanza para hasta ocho personas; y otro de 30 gramos, pensado para la lonchera escolar o para llevar al trabajo. La compañía también tiene presencia en colegios, principalmente en provincia. “Tenemos más clientes de provincia que de Lima”, comentó el gerente general.

El portafolio de la empresa se compone de cinco productos, todos snacks extruidos horneados —sin fritura— elaborados a base de superfoods (superalimentos) como quinua, cacao, cúrcuma, achiote y avena. Entre los más vendidos están el de cacao, en la línea dulce, y el queso andino, en la salada.

La firma descarta por ahora ingresar a categorías como papas fritas o chifles, al considerar que el proceso de freído impide alcanzar un producto nutritivo dentro de un rango de precio accesible. “Es muy difícil alcanzar, en algo frito, un producto realmente nutritivo y saludable, y el proceso que se necesitaría para hacerlo más saludable es muy caro”, explicó.

Como parte de su experimentación, la compañía trabaja en un nuevo producto a base de hoja de coca y miel, aunque advirtió que el contexto obliga a manejarlo con cautela. La empresa mantiene su producción tercerizada con dos plantas aliadas ubicadas en zonas industriales de Lima. Sobre este modelo, el ejecutivo fue enfático: “Hasta las marcas más grandes del Perú tercerizan; dan la imagen de que producen todo ellos mismos, pero lo cierto es que no lo hacen”.

El portafolio de la empresa se compone de cinco productos elaborados a base de superfoods. Entre los más vendidos están el de cacao, en la línea dulce, y el queso andino, en la salada.

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Chile, la puerta de salida: Inka Prime alista su primer envío al exterior

En el frente internacional, Inka Prime realiza pruebas de producto en España, Alemania, Canadá y Chile. El ejecutivo señaló que en España el consumidor prefiere alimentos naturales frente al snack procesado, mientras que mercados como Alemania y Canadá muestran una cultura más abierta a las variantes saludables. “En Alemania, como en Canadá, tienen una costumbre por buscar variantes saludables hasta de los productos procesados; hay una cultura más sofisticada en ese sentido”, apuntó.

Chile aparece como la plaza más cercana a concretarse, al contar con una persona de la empresa radicada allá. “En Chile es algo mucho más certero, hay menos incertidumbre porque ya se conoce muy bien el mercado”, indicó. La compañía espera exportar de forma definitiva entre 2026 y 2027.

En el mercado local, en cambio, quedó atrás la alianza que exploraba con la plataforma de delivery Pedidos Ya para desarrollar combos de snacks. “No llegamos a cerrar; ellos tenían condiciones muy específicas”, reconoció el ejecutivo, quien agregó que el modelo de venta cruzada funciona bien para snacks tradicionales, pero no ha mostrado el mismo resultado con un producto saludable.

La firma cuenta con un aliado financiero —una empresa presente en diversos rubros, ajena a las grandes marcas de comida procesada— que la respalda desde su fundación y le da espaldas para ampliar producción de un momento a otro. “Estamos preparados para poder, de un día a otro, ampliar mucho la producción”, aseguró. La empresa, que nació de proyectos de desarrollo social con cooperativas agrarias, se mantiene abierta a sumar nuevos aliados.

DATO CLAVE.

Operación. Inka Prime cuenta con un programa de más de 1,500 emprendedores —cerca del 85% mujeres— y presencia en más de 100 tiendas naturistas. De hecho, está en todas las principales cadenas del rubro (incluido La Sanahoria, Organa, Madre Natura y otros) salvo Flora y Fauna.

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