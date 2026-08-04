Inka Prime cuenta con un programa de más de 1,500 emprendedores y presencia en más de 100 tiendas naturistas. (Foto: Inke Prime)
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Edgar Velito
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Tras años consolidando su marca en más de 100 tiendas naturistas, la peruana Inka Prime se prepara para dar su salto más importante: el ingreso al canal moderno. Alonso López de Castilla, gerente general de la compañía, señaló a Gestión que la firma se encuentra en conversaciones avanzadas con las dos principales cadenas de supermercados del país y que, con al menos una de ellas, está “a puertas de ingresar” este año.

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