El puerto de Chancay ha despertado la preocupación de EE.UU. y se ha convertido en uno de los focos de la creciente tensión regional entre Washington y Pekín. (Foto: Difusión)
El puerto de Chancay ha despertado la preocupación de EE.UU. y se ha convertido en uno de los focos de la creciente tensión regional entre Washington y Pekín. (Foto: Difusión)
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Agencia Bloomberg
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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, nombró a un exfuncionario en la embajada de EE.UU. como ministro de Relaciones Exteriores. Es la señal más clara de que su gobierno buscaría estrechar relaciones con Washington, pese a su promesa de no alinearse con ninguna gran potencia.

También confirmó la disposición del gobierno a sumarse al Shield of the Americas, la iniciativa regional del presidente Donald Trump para coordinar los esfuerzos de seguridad.

“Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con los Estados Unidos, un socio aliado y amigo estratégico con el cual compartimos valores fundamentales y desafíos comunes de diversa indole en el hemisferio”, afirmó Espá el viernes.

Pero, en una señal de que Fujimori busca mantenerse al margen de la rivalidad entre Washington y Pekín, Espá agregó que aspira a mantener “el dinamismo de nuestros lazos con la República Popular China, nuestro principal socio comercial e importante fuente de inversiones”.

Sin embargo, la biografía del nuevo canciller dice mucho sobre su trayectoria.

Abogado de profesión, Espá pasó 15 años como director de comunicaciones de la embajada de EE.UU. en Lima antes de fundar su partido político y postularse en las elecciones presidenciales de este año. Durante la campaña criticó abiertamente a empresas chinas por presuntamente explotar a Perú mediante la pesca ilegal y acusó a Pekín de invadir aguas peruanas y violar la soberanía nacional.

Carlos Espá. Foto: Jesús Saucedo/ GEC.
Carlos Espá. Foto: Jesús Saucedo/ GEC.

Las empresas chinas “están pensando que esto es su patio trasero, que pueden aprovechar la debilidad institucional de Perú para hacer lo que quieren”, declaró a Diario El Comercio en enero. “Su principal producto de exportación es la corrupción”.

Espá incluso criticó directamente al embajador de China en Perú, Song Yang, después de que publicara un artículo en defensa de la postura de tolerancia cero del gobierno chino frente a la pesca ilegal. Espá calificó el texto como un “pataleta” del embajador que revelaba una “insolente y repudiable actitud”.

La embajada china en Lima no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el nombramiento de Espá.

Concebido para agilizar los envíos desde Sudamérica hacia Asia, el puerto de Chancay ha despertado la preocupación de EE.UU. y se ha convertido en uno de los focos de la creciente tensión regional entre Washington y Pekín.

Desde la puesta en marcha de la instalación, EE.UU. ha reforzado su papel como uno de los principales socios de defensa de Perú. Designó al país como Aliado Principal Extra-OTAN, superó los obstáculos para concretar la venta de aviones de combate de Lockheed Martin al gobierno y colaboró en la modernización de la principal base naval cercana al puerto.

Antes de incorporarse a la embajada de EE.UU., Espá fue becario Fulbright y obtuvo una maestría en ciencia política en la American University de Washington. También trabajó como periodista para Voice of America y para varios medios peruanos.

El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, celebró el nombramiento de Espá la semana pasada y dijo que estaba “muy contento de volver a trabajar con él”.

“Nos encanta”, dijo Navarro ese día sobre la elección de Fujimori para la cancillería. “Es excelente”.

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