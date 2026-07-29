Al término del tradicional Desfile Cívico Militar, el canciller Carlos Espá brindó declaraciones a la prensa sobre los principales retos políticos y diplomáticos que enfrentará el nuevo gobierno.

Uno de los puntos centrales abordados fue la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas con México. Al respecto, Espá destacó los vínculos históricos y culturales que unen a ambas naciones, mostrándose firmemente a favor de una pronta integración.

“El Perú y México son dos países hermanos, son países tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, somos herederos de dos culturas inmensas. (...) No podemos estar separados de México. Tenemos que estar juntos y estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración”, manifestó.

Facultades legislativas y relación con el Congreso

Consultado sobre el pedido de facultades legislativas que el Consejo de Ministros presentará ante el Parlamento, Espá aseguró estar convencido de que lograrán el consenso necesario para implementar medidas urgentes, especialmente en la lucha contra la criminalidad.

“El Congreso de la República va a desempeñar, va a desarrollar un rol que es el que le corresponde. (...) Y la oposición, yo estoy seguro y tengo la esperanza, tengo la seguridad, que va a ser una oposición leal, que va a ser una oposición democrática, porque todos somos peruanos”, afirmó el ministro.

Carlos Espá fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia.

En esa misma línea, destacó que la gran demanda de la ciudadanía es enfrentar la inseguridad ciudadana, por lo que instó a dejar de lado las rencillas políticas del pasado.

“Debemos dejar de lado ya todo lo que fue el tema de las elecciones y, sobre todo todo, lo que han sido estas facturas pendientes de los últimos 25 años. Hay que mirar hacia adelante”, enfatizó.

Salvoconducto para Betssy Chávez

Finalmente, el canciller fue consultado nuevamente sobre la evaluación del salvoconducto para la ex jefa del Gabinete Betssy Chávez. En concordancia con su postura inicial, Espá reiteró que la decisión será tomada respetando los tratados internacionales suscritos por el Perú.

“En el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del derecho internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas del año 54, que desde mi punto de vista es muy clara”, concluyó.

Con información de EFE