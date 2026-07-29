Carlos Espá fue elegido como próximo ministro de Relaciones Exteriores. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)
Carlos Espá fue elegido como próximo ministro de Relaciones Exteriores. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Al término del tradicional Desfile Cívico Militar, el canciller Carlos Espá brindó declaraciones a la prensa sobre los principales retos políticos y diplomáticos que enfrentará el nuevo gobierno.

“El Perú y México son dos países hermanos, son países tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, somos herederos de dos culturas inmensas. (...) No podemos estar separados de México. Tenemos que estar juntos y estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración”, manifestó.

Facultades legislativas y relación con el Congreso

Consultado sobre el pedido de facultades legislativas que el Consejo de Ministros presentará ante el Parlamento, Espá aseguró estar convencido de que lograrán el consenso necesario para implementar medidas urgentes, especialmente en la lucha contra la criminalidad.

“El Congreso de la República va a desempeñar, va a desarrollar un rol que es el que le corresponde. (...) Y la oposición, yo estoy seguro y tengo la esperanza, tengo la seguridad, que va a ser una oposición leal, que va a ser una oposición democrática, porque todos somos peruanos”, afirmó el ministro.

Carlos Espá fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia.
Carlos Espá fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia.

“Debemos dejar de lado ya todo lo que fue el tema de las elecciones y, sobre todo todo, lo que han sido estas facturas pendientes de los últimos 25 años. Hay que mirar hacia adelante”, enfatizó.

Salvoconducto para Betssy Chávez

Finalmente, el canciller fue consultado nuevamente sobre la evaluación del salvoconducto para la ex jefa del Gabinete Betssy Chávez. En concordancia con su postura inicial, Espá reiteró que la decisión será tomada respetando los tratados internacionales suscritos por el Perú.

concluyó.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Álvaro Vargas Llosa cuestiona críticas a la designación de Carlos Espá como canciller
Carlos Espá: hoja de vida y perfil del nuevo canciller
¿Carlos Espá integrará el gabinete de Keiko Fujimori? Lo que dijo tras la reunión
López Aliaga aparece junto a Carlos Álvarez y Carlos Espá y pide no votar en blanco ni viciar el voto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.