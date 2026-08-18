El Ministerio de Vivienda implementará el Registro de Deudores de cuotas de mantenimiento de bienes y servicios comunes (REDE). Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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En mayo del 2023, el Ministerio de Vivienda emitió el Decreto Legislativo N° 1568, el cual regula el régimen de la propiedad horizontal aplicable a las edificaciones conformadas por unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que comparten bienes y servicios comunes (condominios). Como parte de esta regulación, la norma ofrece a la Junta de Propietarios nuevas medidas para reducir la morosidad en el pago de los mantenimientos.

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