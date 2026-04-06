Imagen referencial elaborada con IA. Fuente: Chatgpt.
Imagen referencial elaborada con IA. Fuente: Chatgpt.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Uno de los principales problemas en los condominios es la alta morosidad que se puede registrar en el pago de las cuotas de mantenimiento. Y con el objetivo de reducir este problema, se ha presentado un proyecto de ley que faculta el corte de agua como medida de presión.

TE PUEDE INTERESAR

Áreas comunes en condominios: riesgos legales por apropiarse o modificar espacios
¿Libro de Reclamaciones en condominios? La exigencia que analiza Indecopi
Dos millones en Lima quedarían sin casa si hay terremoto: qué pasaría en condominios
Perú promoverá la construcción de condominios destinados al alquiler de viviendas
Condominios: medidas recomendadas para reducir la morosidad en el pago del mantenimiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.