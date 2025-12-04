El 90% de las viviendas que cuenta con un seguro contra terremotos corresponde a un crédito hipotecario. (Foto: Andina)
El 90% de las viviendas que cuenta con un seguro contra terremotos corresponde a un crédito hipotecario. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La capital del país volvió a sacudirse este martes, reportándose tres sismos. El primero registrado minutos antes del mediodía, el segundo por la tarde y uno tercero por la noche, ¿somos conscientes del peligro de un eventual terremoto?

TE PUEDE INTERESAR

Auna, dueña de Oncosalud, ¿es un negocio atractivo?: esto dicen las casas de bolsa
Empresarios comienzan a asegurar a su familia contra extorsión y secuestro, ¿y trabajadores?
Retiro de AFP: la propuesta de aseguradoras, fondos mutuos y bancos para captar estos ahorros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.