Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), más de medio millón de viviendas en Lima podrían volverse inhabitables si nos enfrentamos a un sismo de grado siete o mayor (El sismo de mayor magnitud de ayer fue de 4.9).

“En el entendido que viven cuatro personas por familia (en cada inmueble), estamos hablando de un número cercano o parecido a 2 millones (de limeños que se quedarían sin vivienda)”, estimó Eduardo Chávez, gerente legal de Apeseg.

“El problema es que la capacidad de respuesta del Gobierno no va a permitir atender a todas las personas que resulten afectadas por un sismo. Van a tener que reconstruirse carreteras, hospitales y colegios”, advirtió el especialista.

Primas de seguros contra terremotos se contrajeron este año.

Primas

Otro dato relevante es que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó 798 sismos en 2024 y 764 en el 2023. Además, en lo que va del año, se llega a 788 sismos (solo en diciembre del año pasado se registraron más de 60 sismos).

Sin embargo, al mismo tiempo, las primas de seguros contra terremotos han caído en 11% en lo que va del año (a octubre), frente al mismo periodo del 2024, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Así, las ventas pasaron de S/ 1,297.6 millones a S/ 1,155.9 millones.

Paolo Ormeño, Vicepresidente de Riesgos Patrimoniales de Gallagher, sostiene que ello se debe a dos razones. La primera es el menor costo de los reaseguros que adquieren las aseguradoras locales en el exterior, lo que se traslada al precio de las primas cobradas.

“La ausencia de huracanes, o huracanes grandes, o de pérdidas grandes por huracanes en los últimos 2 años, 2024 y 2025, hace que exista mayor oferta (de reaseguros) en el mercado y los precios bajan”, señaló.

“Otro (motivo) es que, en el mercado local, compañías como Pacífico, Rímac, Mapfre y La Positiva están en una competencia muy fuerte entre ellos, más fuerte que antes”, añadió.

Es decir, las primas del mercado han bajado por un efecto de menores precios, mientras que la cantidad de pólizas vendidas no ha compensado esa caída, según Gallagher.

Chávez consideró que la caída en las primas se debe, en parte, a que solo el 12% de quienes poseían un seguro de vivienda a través de su hipoteca lo mantienen una vez que el préstamo es cancelado.

Un grueso de estos inmuebles adquiridos a través de una hipoteca son departamentos en condominios, cuyos propietarios quedarían desprotegidos si dejan de pagar la póliza.

Perú es un país sísmico. (Foto: Andina)

Crédito hipotecario

De acuerdo con Apeseg, el 90% de las viviendas que cuenta con un seguro contra terremotos corresponde a un crédito hipotecario. Es decir, dicha póliza fue adquirida por obligación, el inmueble protegido es de propiedad del banco, y la cobertura es sobre la infraestructura, más no sobre el contenido.

“Muy poca gente tiene la cultura de aseguramiento. Preferimos arriesgarnos que hacer una inversión por algo a lo que después no le vemos un retorno, porque el seguro no retorna nada (al contratante) salvo que ocurra un siniestro”, manifestó Ormeño.

Es decir, no es un tema de costo, sino de conciencia, según los expertos consultados.

“(En caso de un terremoto) la vivienda podría quedar destruida, su principal activo, y tirarían por la borda los 10, 15 o 20 años que pagaron (la hipoteca), que hicieron un esfuerzo familiar para tener una vivienda propia”, alertó Chávez sobre aquellas personas que deciden no mantener en vigor su seguro de vivienda una vez cancelado el crédito vinculado.

Costo

Según Chávez, de Apeseg, un seguro de vivienda que proteja solo la infraestructura (no el interior) debe costar una tasa de entre 0.18% y 0.2% aproximadamente sobre el valor del inmueble. Es decir, por una vivienda de S/200,000, por ejemplo, la prima al año podría llegar a S/ 400 aproximadamente.

Otro dato relevante de Apeseg es que solo el 3.3% de las viviendas en el Perú están aseguradas, pese a nuestra ubicación en una zona sísmica.

En Lima y Callao se aglutina el 75.3% del total de viviendas cubiertas en el país, estima el gremio.

Chávez refirió además que en el área urbana de la capital deben registrarse “un poco menos de” 2 millones de viviendas particulares.