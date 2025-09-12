La compañía no solo podría enfrentar una crisis reputacional, sino procesos penales.

Este tipo de demandas siempre han existido, aunque ahora se dirigen a los representantes legales de la compañía, es decir, adoptan un carácter personalizado, indicó Francisco Rodríguez Larraín, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros (Apecose).

“Está comenzando a crecer la demanda por seguros de responsabilidad civil para directores y gerentes (de las compañías). Ha ido aumentando de forma bien importante en los últimos años. Es una póliza que cubre a los ejecutivos frente a demandas que puedan surgir, sabiendo que tienen responsabilidades por el mismo cargo que ocupan”, refirió.

Asimismo, el ejecutivo destacó que si bien las empresas más grandes ya solían contar con este tipo de protección para su plana gerencial, ahora también se observa demanda por parte de las medianas empresas.

“Diría que por lo menos cualquier empresa mediana o grande está explorando la posibilidad de tomar este seguro (para proteger a los directores y gerentes)”, afirmó el presidente de Apecose.

Por su parte, Arturo García, profesor de Esan, sostuvo que hubo un cambio en la percepción de la sociedad sobre el grado de responsabilidad que deben asumir los empresarios.

Las demandas son una forma de “presionar resultados” cuando las personas se han visto afectadas por la actividad (o la mercancía) de una firma, según el catedrático.

“Puede ser que un producto perecible se malogró y dañó a un segmento de la población. Entonces, (con este tipo de póliza) las compañías están buscando proteger a sus directivos. Aunque ello no les exime de responsabilidad como empresa, ya se hará la investigación del caso”, acotó.

Costo

El docente de Esan también precisó que estos seguros de responsabilidad civil no suelen ser cuantiosos, tomando en cuenta su baja siniestralidad.

Así, por un lado, se observa una mayor cantidad de demandas, y por otro, un producto que puede dar protección y que no es particularmente costoso. Por ello, se entiende que más empresas medianas opten ahora por tomar la cobertura de responsabilidad civil para sus altos ejecutivos, explicó.

“(Este tipo de seguro) presenta una probabilidad muy baja (de siniestro), pero si sucede va a afectar definitivamente a la empresa”, manifestó García.

El catedrático se refirió a casos como los de la tragedia del Real Plaza Trujillo en febrero pasado. Ante ese tipo de eventos, los damnificados pueden llegar a establecer demandas a los gerentes, comentó.

El techo que cayó sobre el patio de comidas dejó seis muertos y más de 100 heridos. (Foto: Andina)

Seguros de personas

En el ámbito de seguros para personas, Rodríguez Larraín considera que existe “un espacio muy grande” para crecer en pólizas de vida, pues su penetración “todavía no es la que debería tener”.

De igual modo, opinó que la capilaridad de los seguros para domicilios “es muy bajita”, pues menos del 2% de los peruanos asegura su vivienda.

Ello es preocupante debido a que Perú es un país sísmico por su ubicación geográfica, y porque la población está cada vez más expuesta a otros riesgos como robos o crímenes (que pueden dañar su propiedad), enfatizó.

El ejecutivo resaltó también que un tipo de seguro para personas que “está en crecida” es el vehicular.

Riesgo para ciberseguridad

Francisco Rodríguez Larraín, de Apecose, enfatizó que un riesgo emergente que enfrenta las empresas es a la ciberseguridad. Por ello, demandan más pólizas contra esa amenaza. En particular, son las compañías del sector financiero, retail y de salud las que más adquieren esa cobertura, pues administran grandes bases de datos de sus clientes, según el ejecutivo.

La ciberseguridad es un riesgo emergente. (Foto: iStock)

“Por ejemplo, las clínicas poseen una gran cantidad de datos sensibles. Cualquiera que trabaje con esa clase de información es propenso a un ataque cibernético”, añadió.