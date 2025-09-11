El octavo retiro supondría una salida de S/ 27,000 millones del SPP, según estimaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Omar Manrique
Zulema Ramirez Huancayo
Ante insistentes pedidos de algunos sectores por la apertura de un octavo retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), la Comisión de Economía del Congreso anunció que evaluará las más de 20 propuestas que los legisladores han presentado con ese fin.

