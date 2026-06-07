“Cerro Verde tiene un depósito minero cuya ley de cobre (concentración de metal en el mineral procesado) es un reto y un desafío para todos nosotros durante el primer trimestre, además tenemos temporadas de lluvias en Arequipa, que generalmente nuestras operaciones en el minado tienen que pausarse un poco, ya que no tienen el mismo desempeño que el resto del año”, señaló a Gestión Julia Torreblanca, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde.

Pese a ello, destacó que la cultura de alto rendimiento de la empresa permite sostener los resultados. “El precio del cobre nos acompaña, la ley no es siempre la que nosotros quisiéramos, pero el trabajo de nuestro equipo hace que los resultados sean favorables”, agregó.

Julia Torreblanca, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde

La optimización que extiende operaciones de Cerro Verde hasta 2053: los avances

La aprobación de la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) por parte del Senace marca un hito para la compañía, pues habilita una serie de optimizaciones operativas que prolongan el ciclo productivo de la mina.

“La optimización nos da la oportunidad de ampliar nuestro tiempo de vida, que antes era 2045. Con esta aprobación, una vez que consigamos los permisos de construcción, vamos a poder extender hasta el año 2053”, indicó Torreblanca.

La ejecutiva precisó que este proceso requerirá ampliaciones en componentes clave de la operación, entre ellos depósitos de desmontes, cambios en la altura del depósito de relaves y la expansión de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada.

Sobre el plazo de aprobación, Torreblanca valoró la gestión del regulador, aunque dejó una observación. “Pudo haberse aprobado en 9 meses, se hizo en 11, y esos 2 meses de diferencia nos da una llamada de atención a aquellas autoridades revisoras que tomaron tiempo adicional para esta aprobación”, sostuvo.

Actualmente, la compañía gestiona los permisos de construcción ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem). “Como es una optimización, no se hace toda la inversión de golpe, sino que está pausada y en diferentes etapas. Vamos a ir avanzando paulatinamente y contentos de poder extender este tiempo de vida, porque significa que más gente va a poder trabajar más tiempo en Cerro Verde y más impuestos también para la ciudad”, afirmó.

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Cerrro Verde y más de US$ 1,370 millones comprometidos en agua y saneamiento

El paquete de inversiones asociado a la extensión incluye una fuerte apuesta por la infraestructura hídrica de Arequipa. La ampliación de La Enlozada, planta operada bajo convenio con Sedapar, demandará un desembolso significativo.

“Vamos a invertir más de US$ 300 millones en la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales para que pueda tratar 1,000 litros por segundo en promedio anual adicionales. La capacidad actual de La Enlozada es de 1,800 litros por segundo, con esta ampliación va a crecer a poder tratar 2,800 litros por segundo”, detalló.

A ello se suman compromisos adicionales: US$ 116 millones en otras obras de agua y saneamiento priorizadas por Sedapar, y US$ 510 millones en obras por impuestos enfocadas también en infraestructura sanitaria. Si la ampliación de La Enlozada se concreta antes de 2060 bajo el mecanismo de obras por impuestos, la compañía ha comprometido un segundo sistema de tratamiento de desagües por aproximadamente US$ 450 millones adicionales.

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