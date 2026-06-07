El paquete de inversiones asociado a la extensión incluye una fuerte apuesta por la infraestructura hídrica de Arequipa. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Sociedad Minera Cerro Verde, uno de los principales productores de cobre del país, atraviesa un trimestre marcado por la temporada de lluvias y los retos asociados a la menor concentración de cobre en el mineral extraído (ley de cobre). En paralelo, la compañía avanza en la gestión de permisos ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras la reciente aprobación de la segunda Modificación de su Estudio de Impacto Ambiental por parte del Senace, paso que abre una nueva etapa para la operación en Cerro Verde (Arequipa).

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