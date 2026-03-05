Los efectos climáticos que vienen afectando a Arequipa vuelven a poner en debate la capacidad de gasto de las autoridades locales. En un escenario de lluvias intensas y riesgos asociados al fenómeno de El Niño, la ejecución del presupuesto público se vuelve clave para tener a tiempo infraestructura que pueda responder a emergencias, pero el avance ha venido siendo desigual.

Si bien la región como tal sí ejecutó casi todo su presupuesto en los últimos años, gran parte de los gobiernos locales arequipeños presentan dificultades para utilizar todos los recursos asignados para obras.

De acuerdo con información del portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en los primeros tres años de la actual gestión municipal, entre 2023 y 2025, contaron con S/ 5,911.5 millones para obras, pero quedó sin uso más de S/ 1,770 millones.

Es más, si se suma un año más, es decir, el cierre de la gestión anterior, en los últimos 4 años, entre 2022 y 2025, los municipios de Arequipa contaron con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de más de S/ 8,699 millones, en conjunto, pero devengaron alrededor de S/ 5,625 millones.

Es decir, ejecutaron solo el 65% del presupuesto que tenían asignado, dejando sin usar más de S/ 3,074 millones.

De esta manera, si los municipios ya tenían problemas para gastar su presupuesto en condiciones normales, enfrentar ahora mayores demandas por eventos climáticos resulta más complejo.

Entre 2022 y 2025, las municipalidades de Arequipa dejaron sin usar más de S/ 3,074 millones para la ejecución de proyectos.

Municipios con menor capacidad de ejecución

La menor ejecución de los gobiernos locales responde principalmente a limitaciones estructurales de gestión, precisó Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Según indicó, a nivel general, los municipios están más rezagados en cierre de proyectos y manejan carteras demasiado grandes para su capacidad. Muchas municipalidades administran decenas o incluso cientos de proyectos sin contar con equipos técnicos suficientes para ejecutarlos correctamente.

“Los gobiernos locales son los que están más rezagados en cierre de proyectos, están más atrasados con fecha de finalizaciones. Hay municipalidades que manejan en su cartera 100 o 200 proyectos y eso se contradice con las capacidades propias de esta entidad”, comentó a Gestión.

A ello se suma un problema recurrente en la programación de la inversión pública. Cubas señala que durante el año se incorporan proyectos de manera tardía, lo que provoca que la ejecución sea baja en los primeros meses y se concentre hacia el cierre del año.

La especialista en gestión pública Karla Gaviño coincidió en que el problema parte de diferencias organizacionales entre niveles de gobierno y las capacidades de gestión de estas pues “los gobiernos regionales tienen un aparato administrativo mucho más amplio, mientras que en muchas municipalidades pocas personas aglutinan múltiples tareas”.

En ese sentido, también se observan limitaciones por fallas técnicas en el diseño de proyectos. El docente de Macroeconomía de la Universidad de Lima, Sergio De La Piedra, señaló que gran parte de las obras locales se paralizan por deficiencias desde el inicio.

“El 55% de las municipalidades solicita asistencia técnica cuando la obra ya está en ejecución y el 57% pide apoyo en la evaluación del proyecto sobre la marcha”, afirmó.

Esto provoca retrasos, sobrecostos y paralizaciones, ya que los proyectos deben replantearse cuando ya están avanzados. Además, parte de los recursos también se pierde por malas prácticas pues se estima que un promedio un 13% de los recursos se destinan al pago de coimas .

La ejecución presupuestal del GORE Arequipa se desacelera al inicio de 2026 en medio del Fenómeno de El Niño. (Imagen: Andina)

¿Poco preparados para el FEN?

La llegada del fenómeno de El Niño golpea más ante este panorama. Los especialistas coinciden en que enfrentar emergencias con gobiernos locales que ya mostraban baja capacidad de gasto limita la capacidad de respuesta.

El portal del MEF indica que los municipios usaron solo el 65% de sus recursos asignados para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, dejando más de S/ 12 millones sin ejecución.

De La Piedra advierte que la capacidad de respuesta es muy pobre porque las obras que debieron ejecutarse antes quedaron inconclusas o nunca se ejecutaron. El especialista recordó que situaciones similares se repiten desde hace años, lo que explica por qué torrenteras y quebradas vuelven a desbordarse ante cada evento climático.

“En 2016 se aprobó un presupuesto para un Niño que finalmente llegó en 2017 y ese dinero fue devuelto. Volvemos a lo mismo, no estamos preparados porque no hay anticipación”, señaló.

Más allá de cuánto se gasta, Gaviño resaltó que también importa cómo se utilizó el presupuesto pues no necesariamente haber gastado más significa que se ejecutó correctamente. Si las inversiones preventivas hubieran sido eficaces en años previos, el impacto actual del fenómeno climático debería ser menor.

Gaviño añadió que el contexto político también influye en la velocidad y calidad del gasto. Al tratarse de un año electoral, las “prioridades” de los gobiernos locales cambia .

“Probablemente haya mayores incentivos para ejecutar obras visibles, como pistas o parques, antes que defensas ribereñas o trabajos de prevención que la ciudadanía no ve inmediatamente”, explicó.

Esto, indicó, ocurre pese a que el fenómeno climático continuará varios meses más y lo lógico sería aumentar el gasto en prevención y atención.

Para Cubas del CPC, esta deficiente ejecución debería condicionar quién debería liderar la atención inmediata de emergencias.

“Las intervenciones necesarias deberían recaer en entidades con mejores indicadores. Uno esperaría que ministerios o el gobierno regional asuman responsabilidades antes que municipalidades que no tienen capacidad de respuesta inmediata”, señaló.

¿Qué debería hacerse ante la emergencia? Los especialistas coinciden en que las acciones inmediatas deben centrarse en limpieza y descolmatación de ríos, atención a damnificados y ejecución rápida de obras preventivas básicas, ya que el fenómeno climático continuará durante los próximos meses. A nivel institucional, Gaviño plantea que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) debe asumir un rol más activo de liderazgo y articulación entre niveles de gobierno, junto con el MEF, para orientar el uso del presupuesto preventivo existente.

¿Ejecución en gobierno regional retrocede?

La situación de los municipios contrasta con el desempeño del Gobierno Regional de Arequipa, que entre 2022 y 2025 ejecutó casi el total de su presupuesto anual. Sin embargo, el comportamiento mensual del gasto regional muestra señales de desaceleración recientes.

Al comparar el devengado mes contra mes con el año previo, se observan caídas en varios periodos. Por ejemplo, enero de 2025 registró una reducción de 64.6% frente al mismo mes del año anterior, y enero de 2026 volvió a mostrar una disminución de 12.3% .

En febrero ocurrió algo similar pues tras un fuerte crecimiento en 2024, los años siguientes presentan retrocesos, con una caída de 26.6% en 2025 y otra reducción de 2.4% en febrero de 2026.

Entre 2022 y 2025 el Gobierno Regional de Arequipa ejecutó casi el total de su presupuesto anual.

Incluso la evolución mensual confirma que el gasto público en Arequipa ha sido irregular [Ver último gráfico]. Aunque hubo picos de ejecución como en junio de 2025, luego se reportan descensos en varios meses consecutivos .

Pese a que la velocidad de ejecución se ha reducido respecto a años anteriores, Cubas consideró que la región mantiene un desempeño relativamente mejor frente al contexto nacional, donde la inversión pública ha caído.

Sin embargo, advirtió que la situación debe monitorearse, especialmente si en los próximos meses el gasto llega a ser menor que el del año anterior, lo que encendería señales de alerta considerando la emergencia climática.

Así avanzó la ejecución presupuestal en Arequipa mes por mes.