Este panorama se observa tras un complejo 2025, año en el que el sector industrial alcanzó un crecimiento de 2.7%. Aunque acumula dos años consecutivos de expansión, el avance es menor al del 2024 y con un desempeño desigual entre los diferentes rubros.

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo, precisó que el año pasado la industria primaria creció 4.9% impulsada principalmente por el procesamiento pesquero, pero la industria no primaria -que representa cerca del 68% del total manufacturero y genera mayor valor agregado- avanzó solo 1.9% .

Aunque ciertos rubros mejoraron por una mayor demanda interna, consumo privado e inversión privada, se advirtió que la manufactura peruana viene siendo afectada por un repunte de las importaciones industriales chinas.

El año pasado la industria creció 2.7% en 2025 y este 2026 se esperaría un avance de entre 2% y 3% (Foto: Andina)

Expectativas de cara al 2026

Si bien la SNI inicialmente estimó que el sector de manufactura podría crecer alrededor de 3% este año apoyado en la mejora de los salarios, el consumo y la inversión, el director institucional del gremio precisó que el resultado final dependerá en gran medida de la evolución del evento climático.

Castillo indicó que están monitoreando lo que podría ocurrir con el Fenómeno de El Niño que inicialmente estaba calificándose entre débil a moderado, teniendo su punto más alto entre junio y julio, lo que podría afectar campañas productivas clave.

“En el caso de un Fenómeno de El Niño moderado posiblemente lleguemos a 2.8%, pero si pasamos a un nivel mayor podemos estar hablando de 2.3%. Nos estaría afectando si el fenómeno pasa de moderado a fuerte”, comentó a Gestión.

El impacto sería especialmente visible en actividades como confecciones y el procesamiento pesquero, altamente dependiente de la disponibilidad de materia prima.

Como se recuerda, un fenómeno de El Niño genera temperaturas más calientes lo que hace que los cardúmenes de anchoveta -que se usa para la producción de harina y aceite de pescado- se alejen de sus zonas habituales de captura.

“Pensamos que la pota, que es un producto que nosotros trabajamos mucho, también va a tener algunas dificultades. Pueden surgir otras variedades como perico y variedades tropicales, pero a veces no logran revertir la situación del sector”, explicó.

El crecimiento podría ser incluso menor teniendo en cuenta el contexto electoral inestable y el incremento de la inseguridad ciudadana. Ante estos factores, la SNI indica que se revisaría a la baja su proyección de producción industrial a entre 2% y 2.5%.

El sector industrial podría desacelerarse en 2026 debido al impacto que generarían el Fenómeno de El Niño y la incertidumbre electoral en la producción de varios rubros de fabricación. (Imagen: SNI)

Teniendo en cuenta estos y otros factores, otros sectores como cosmética, productos farmacéuticos y fabricación de joyas podrían verse golpeados este año.

Tanto el caso de los productos cosméticos como los de farmacia ya venían afectados desde el año pasado por el repunte de importaciones chinas. Por ejemplo, en 2025 la producción de productos farmacéuticos cayó 8%, mientras que el ingreso de estos bienes procedentes de China aumentó en 13.5%.

“China ha ampliado más su nivel de exportaciones por los problemas que tiene su mercado interno Eso afecta a países como los de Latinoamérica que tienen una composición arancelaria mucho menor”, refirió.

Por su lado, la fabricación de joyas continuaría golpeadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos debido al reciente cambio en las tarifas anunciado por el Gobierno de Donald Trump. Solo el año pasado, esta medida generó una caída de 30% en la producción de joyería.

Manufactura primaria vs. Manufactura no primaria

En medio de la incertidumbre, Castillo indicó que la manufactura no primaria podría alcanzar un crecimiento de alrededor de 3.2% por un mejor nivel de poder adquisitivo y demanda interna en el país.

Este segmento no primario incluye industrias vinculadas a bienes de consumo, bienes intermedios y provisión a sectores como minería, construcción y actividad naval.

"Entramos en un proceso de seguir trabajando a nivel de la industria naval que seguiría creciendo y tendríamos incluso la posibilidad de entrar también en la industria militar, con la fabricación que está haciendo FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército). Hay buenas perspectivas para la industria de bienes de capital“, indicó.

En contraste, la manufactura primaria registraría una avance de solo 2%, la menor tasa registrada desde 2023. Esta desaceleración se daría principalmente por la menor disponibilidad de recursos pesqueros, aunque se esperaría un balance por una mayor demanda de bienes de consumo como alimentos, bebidas, lácteos, y cacao.

La Sociedad Nacional de Industrias estimó cuánto crecería la manufactura primaria y no primaria en el 2026.

En ese sentido, Castillo consideró que habrían algunos elementos que podrían mitigar el impacto que se tendría por los factores climáticos y políticos.

“Estos riesgos pueden ser compensados si es que logramos tener un paquete promotor. Se necesita que salga adelante el reglamento de la ley de zonas económicas especiales que va a permitir un mayor nivel de inversiones y una nueva ley de industrias para fomentar, la reinversión en el sector y la contratación de mano de obra”, refirió.

Adicionalmente, el representante de la SNI consideró necesario una mayor solidez de la comisión Antidumping de Indecopi así como reglamentos técnicos para enfrentar el incremento de importaciones.