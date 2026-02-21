A través de la Modificación de Declaración de Impacto Ambiental (MDIA), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), Exsur ha dado a conocer sobre su proyecto “Nuevas líneas de producción de planta industrial – Palpa (Ica)”, la cual alude a la implementación de la líneas de producción de emulsión a granel; de detonadores no eléctricos y electrónicos y, de producción de boosters.

Estas iniciativas se llevarán adelante dentro de la planta de 106,550 metros cuadrados (m2) propiedad de la empresa, siendo que el área total demandada para la instalación de estas nuevas líneas de negocio corresponderá a 1,164 m2. En detalle, el área de la línea de producción de emulsión a granel será de 670 m2; la línea de ensamblaje de detonadores no eléctricos y electrónicos requerirá de 152 m2, y el área de la línea de boosters demandará de 342 m2.

En concreto, la firma apunta a producir emulsiones a granel y solución gasificante con una producción mensual proyectada de 1,800 toneladas (tn) y 500 tn, respectivamente. A ello, se suman detonador no eléctrico, detonador electrónico y boosters, con una fabricación estimada mensual de 166,667 unidades, 83,333 unidades y 16.67 tn, correspondientemente.

“La implementación de las nuevas líneas de producción permitirá ampliar nuestro mercado ofreciendo nuevos productos a clientes nacionales e internacionales”, remarcó la compañía.

Inversión en el proyecto

Los trabajos de implementación de estas tres líneas de producción establecen actividades de habilitación del área, obras auxiliares, acondicionamiento de contenedores, instalaciones eléctricas y sanitarias, ventilación y aire acondicionado; montaje; además, de la instalación de equipos y máquinas.

En esa línea, la compañía informó que la ejecución del proyecto demandará una inversión estimada de S/ 58,440,000, considerando un periodo de construcción de 20 meses hasta la puesta en marcha del proyecto.

A fin de continuar con la ejecución de esta iniciativa, Explosivos del Sur presentó la MDIA ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 26 de febrero, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

Exsur busca competir con Orica y Famesa

La inversión anunciada por Exsur está en línea con los proyectos anunciados por Grupo Belizario, tras la fusión con Hongda Civil Explosivos.

En enero del año pasado, Elisbán Belizario, presidente del Directorio del Grupo Belizario, indicó que la compañía china tenía definido una serie de inversiones en la planta de Ica a partir de mediados del 2025; ello, de cara a competir en el mercado de proveedores de la gran minería.

“Vamos a instalar equipos más modernos, de gran tecnología, líneas de producción eléctricas e innovaciones”, destacó, tras recordar que dicho segmento del mercado hoy es controlado por la australiana Orica y la peruana Famesa.

El ejecutivo adelantó que dichas implementaciones permitirían incrementar la capacidad de producción en alrededor de 70%, siendo que buscarían oportunidades para atender a grandes mineras chinas como Chinalco, Las Bambas, Jinzhao Mining y otras del mismo origen, aprovechando la familiaridad existente con el nuevo controlador Hongda.

Sin embargo, el mayor volumen también les permitiría explorar nuevos mercados de exportación —aparte de Ecuador a donde realizan envíos desde el 2024— como Chile, México y otros con una actividad minera intensiva en América Latina, en función de contactos y vínculos ya establecidos por Exsur.

Elisbán Belizario, presidente del Directorio del Grupo Belizario; y Liang Fa, gerente general de Hongda Civil Explosivos Grupo. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec