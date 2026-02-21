Con más de 10 años en el mercado, la peruana Explosivos del Sur (Exsur), dedicada a la fabricación de accesorios, explosivos, agente de voladuras y conexos, experimentó una nueva etapa a partir de enero del año pasado. En aquel entonces, su propietario Grupo Belizario acordó la venta del 51% de las acciones de Exsur a Hongda Civil Explosivos Grupo Co., Ltd., integrante del grupo Guangdong Hongda Holding Group Co., Ltd., con sede en Guangdong (China) que opera en los negocios de explosivos, minería y servicios relacionados. De este modo, el nuevo socio anunció que tras la adquisición, el foco de la compañía —tradicionalmente orientada a abastecer a la pequeña y mediana minería— estaría en competir en la proveeduría de las grandes mineras; ello, a partir de diferentes inversiones y equipamientos que realizarían en la fábrica de Ica.
