Berthin Enrique Gomez Vela es nuevo titular del Mincetur. | Captura
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Redacción Gestión
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A menos de dos meses de que culmine la gestión gubernamental de José María Balcázar, se dio a conocer el nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): se trata de Berthin Enrique Gomez Vela.

Como se recuerda, se tenía pendiente la designación del ministro de esta cartera, luego de que José Fernando Reyes Llanos presentó su “renuncia irrevocable” el miércoles 3 de junio, a partir de discrepancias relacionadas con las negociaciones del Acuerdo de Profundización Económico Comercial con Brasil. Ocupada dicho cargo desde febrero de este año.

La designación se oficializó mediante Resolución Suprema 172-2026-PCM.

Nota en desarrollo...

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