Más allá de los resultados financieros del segundo trimestre, Cenco Malls, filial inmobiliaria de la chilena Cencosud, dejó una señal sobre el rumbo que seguirá en Perú. Mientras avanza la consolidación de Cenco La Molina, el centro comercial que viene desarrollando en Lima, la compañía perfila los siguientes pasos de su expansión local con el proyecto de Cenco Miraflores, que continúa en etapa de permisos, y el desarrollo previsto en San Juan de Lurigancho (SJL), aún en fase de planificación.

A ello se suma la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en un mercado que, aunque todavía representa una participación reducida en los ingresos del grupo, está llamado a ganar protagonismo en los próximos años.

Ese escenario llega respaldado por un sólido desempeño financiero. Cenco Malls elevó su utilidad neta en 27.9%, hasta US$ 90.2 millones, mientras que sus ingresos crecieron 9.3%, alcanzando US$ 110.5 millones, impulsados por la incorporación y comercialización de nuevas superficies en Chile, Perú y Colombia, una mayor ocupación de oficinas y la consolidación del centro comercial Plaza Central, en Bogotá.

A ello se sumó un crecimiento de 9.5% en el EBITDA ajustado, que llegó a US$ 99.8 millones y mantuvo un margen de 90.4%. En paralelo, las visitas a sus centros comerciales aumentaron 13.8%, hasta 37 millones de personas, incluso en un contexto de consumo más moderado en algunos de los mercados donde opera.

Miraflores toma forma y SJL sigue en evaluación

Uno de los proyectos que concentra hoy la atención de la empresa es Cenco Miraflores, un nuevo centro comercial que impulsa en la capital y que actualmente atraviesa la etapa de obtención de permisos.

“Ya anunciamos que estamos en pleno proceso de permisos respecto a Cenco Miraflores, un centro comercial que está en pleno proceso de aprobaciones”, señaló Sebastián Bellocchio, CEO de Cenco Malls, durante la conferencia de resultados.

En paralelo, la compañía actualizó el estado de otro de sus proyectos en Perú: el desarrollo previsto en San Juan de Lurigancho, sobre un terreno donde hoy opera un supermercado de la cadena. Según explicó Bellocchio, la iniciativa continúa en una etapa previa de planificación, mientras se define el alcance arquitectónico y el potencial que tendrá el futuro desarrollo comercial.

Perú gana espacio dentro de la estrategia

Aunque el grueso del negocio sigue concentrado en Chile, la empresa considera que Perú incrementará progresivamente su relevancia dentro del portafolio regional.

Agustín Letelier, CFO de Cenco Malls, explicó que actualmente las operaciones de Perú y Colombia aportan en conjunto alrededor de entre 2% y 3% de los ingresos consolidados. Sin embargo, sostuvo que esa participación crecerá conforme entren en operación los proyectos que hoy conforman el pipeline de inversiones de la compañía.

En esa línea, Bellocchio aseguró que la empresa seguirá explorando nuevas oportunidades de inversión en el mercado peruano. “Seguimos en búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en Perú, dado que nos ha dado muy buenos resultados en los últimos años”, afirmó el ejecutivo.

El proyecto Cenco Miraflores continúa en etapa de permisos y forma parte de la cartera de inversiones con la que la compañía busca reforzar su presencia en Perú. (Foto: Cenco Malls)

Crecer desde los activos existentes

La conferencia también dejó entrever cómo proyecta crecer Cenco Malls en el país. Más que enfocarse únicamente en adquirir nuevos terrenos, la estrategia apunta también a potenciar activos que ya forman parte de su portafolio.

Como ejemplo, Letelier recordó que Cenco La Molina se desarrolló sobre un activo donde anteriormente operaba un supermercado y sostuvo que la existencia de este tipo de formatos no impide evaluar proyectos inmobiliarios de mayor escala. Esa lógica, explicó, también aplica para otros activos de la empresa en Perú, como el ubicado en San Juan de Lurigancho.

La Molina entra en etapa de consolidación

Mientras prepara sus siguientes inversiones, Cenco Malls continúa consolidando Cenco La Molina, proyecto que hoy lidera el crecimiento de su operación peruana.

Durante el segundo trimestre, el centro comercial incorporó 13,850 metros cuadrados adicionales arrendados, más que duplicando la superficie comercializada respecto al mismo periodo del año anterior (+105.9%). Ese avance seguirá impulsando el crecimiento del negocio local en los próximos trimestres.

Precisamente, la reducción de la tasa de ocupación en Perú obedece a la incorporación de nuevos espacios en Cenco La Molina y no a una menor demanda. Según Letelier, el centro comercial sumó superficie arrendable que aún está siendo comercializada, por lo que el porcentaje de ocupación baja temporalmente pese a que hoy existen más metros cuadrados alquilados que hace un año.

“Lo importante es que los metros cuadrados ocupados sí son mucho mayores de los que eran hace un año”, remarcó el CFO, quien añadió que el indicador continuará mejorando conforme avance la comercialización de las nuevas superficies.

El ejecutivo agregó que el crecimiento previsto para Perú se apoya en una posición financiera sólida. Durante el trimestre, la empresa colocó bonos por US$ 112 millones, a un plazo de 30 años, para financiar su plan de inversiones, y cerró junio con un apalancamiento neto de 2.3 veces, nivel que considera consistente con su política financiera y que le permitirá continuar ejecutando su cartera de proyectos.