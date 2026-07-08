Cenco La Molina, centro comercial de Cencosud, inició la apertura de su nueva zona gastronómica como parte del proceso de ampliación del complejo. Con esta primera etapa, el mall continúa fortaleciendo su oferta comercial con una propuesta que integra compras, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio.

En esta fase inicial comenzaron a operar cinco restaurantes: Papa Johns, Bembos, Popeyes, Otto Grill y KFC. Asimismo, Don Mamino, cadena peruana de panadería, pastelería y cafetería, abrió bajo su formato To Go. La incorporación de estas marcas marca el inicio de la puesta en marcha del nuevo espacio gastronómico, que busca ampliar las alternativas para los visitantes del centro comercial.

“Con cada apertura, avanzamos con foco en crecimiento y rentabilidad, consolidando una propuesta comercial que integra compras, entretenimiento y gastronomía en un solo lugar. Un modelo que incrementa el atractivo del activo, dinamiza el flujo de visitantes y genera nuevas oportunidades para nuestros locatarios”, señaló la empresa.

Cencosud también adelantó que otros operadores ya se encuentran en etapa de obras y se sumarán próximamente a la nueva zona gastronómica, con el objetivo de seguir ampliando la oferta y consolidar este espacio como uno de los principales atractivos del centro comercial.

La nueva zona gastronómica forma parte de la segunda etapa de ampliación de Cenco La Molina. (Foto: Cencosud)

Segunda etapa de ampliación de Cenco La Molina

La inauguración de esta nueva área forma parte de la segunda etapa de ampliación de Cenco La Molina, un proyecto que ya había sido anunciado a finales de 2025. Como parte de este proceso, el centro comercial incorporó más de 60 nuevas tiendas de los segmentos de moda, deporte y entretenimiento.

Entre las marcas que se sumaron durante la ampliación destacan Marathon, Puma, GAP, The North Face y American Eagle, además de nuevas áreas destinadas al entretenimiento, la gastronomía y servicios complementarios, con el propósito de diversificar la experiencia de los visitantes.

Con este proyecto, Cencosud busca consolidar a Cenco La Molina como un punto de encuentro para distintos perfiles de consumidores. Asimismo, la ampliación contempla la generación de empleo directo e indirecto en el distrito de La Molina, mientras que la apertura gradual de nuevos restaurantes y operadores continuará fortaleciendo la oferta comercial del centro comercial.